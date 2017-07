Stoffel Vandoorne cherche toujours à marquer ses premiers points de la saison après un Grand Prix de Grande-Bretagne frustrant qu’il a terminé à la onzième place. Il espère que sa voiture sera plus performante sur le Hungaroring, un circuit qu’il apprécie.

"J’aime vraiment le Hungaroring, bien qu’il ne soit pas le plus rapide en termes de rythme, car son tracé technique le fait paraître rapide et nécessite une implication et une concentration durant tout le tour" explique Vandoorne. "Il y a beaucoup de changements de direction et la configuration sinueuse nous oblige à avoir une trajectoire parfaite".

"Le tracé, combiné aux fortes températures, met les monoplaces à l’épreuve et nécessite un châssis très stable afin que l’avant de la voiture soit précis et au bon moment dans la trajectoire, ce qui conditionne une bonne sortie de courbe et une préparation parfaite pour les suivantes. Les lignes droites sont courtes et il faut régler la voiture avec un maximum d’appui aérodynamique".

Bien qu’il ne vive pas la saison la plus évidente de sa carrière, au contraire, Vandoorne se rappelle de souvenirs très positifs en Hongrie et espère en ajouter un nouveau grâce aux progrès effectués par McLaren.

"J’ai gagné sur le Hungaroring en GP2 et j’adore cette piste. Bien que nous ayons été un peu malchanceux, je sens que mes performances se sont régulièrement améliorées, course après course. J’ai travaillé très dur avec les ingénieurs et je me sens en confiance dans la voiture, mes week-ends se passent mieux. Nous devons être patients, continuer à travailler et j’espère que nous serons rapidement récompensés de nos efforts" conclut-il.