La situation délicate dans laquelle se trouve Silverstone, malgré le succès populaire retentissant qu´a eu le dernier Grand Prix de Grande-Bretagne, relance le débat sur le financement de tels évènements, et soulève de nombreux questionnements quant aux solutions à apporter.

L´ancien propriétaire d´écurie, le triple champion du monde Jackie Stewart, estime que la menace qui plane sur Silverstone est due au fait que la course ne reçoive pas réellement d´aide de l´Etat, malgré l´importance que le sport peut avoir dans son pays.

« Le sport moteur est une des plus grandes branches de l´industrie du pays, et la Formule 1 est montrée au monde entier » constate-t-il.

« Et pourtant, ce sport n´est jamais soutenu par l´Etat. Et à présent, nous risquons de perdre cet héritage du sport moteur. Le gouvernement part du principe que le sport moteur est en lui-même suffisamment profitable et c´est la raison pour laquelle il est estimé que cet évènement n´a besoin d´aucun soutien de l´Etat. Silverstone est la preuve que ce n´est pas vrai. »

Et Stewart fait un constat très éloquent des aides financières qu´a apporté la Grande-Bretagne pour les Jeux Olympiques de 2012, qui se sont déroulés à Londres.

« Cet évènement a amené à un renforcement des subsides pour les athlètes et pour certaines catégories de sports. Par contrecoup, nous avons décrochés plus de médailles d´or que jamais en 2016. Mais cela n´a jamais été fait pour les sports moteur – nous avons seulement reçu des subventions des régions, comme le Northampton et le Aylesbury. »

Stewart fait une comparaison douloureuse pour son pays.

« L´Australie, l´Italie, la France, la Malaisie et beaucoup d´autres pays soutiennent le sport moteur avec des ressources de l´Etat. Il n´y a que la Grande-Bretagne qui ne le fait pas. Pourtant, la Formule 1 est médiatisée dans le monde entier bien plus souvent que les Jeux Olympiques d´été, qui ne se déroulent que deux semaines tous les 4 ans. »

Le Britannique ne comprend vraiment pas pourquoi son pays ne vient pas plus en aide à la discipline.

« L´industrie des sports moteurs emploie 143.000 personnes dans ce pays et a beaucoup contribué au tourisme en Grande-Bretagne. C´est pourquoi, à mes yeux, c´est une tragédie. Nous avons pas mal de jeunes gens qui ont beaucoup de potentiel et qui pourraient, exactement tout comme Lewis Hamilton, se frayer un chemin vers le titre mondial. Mais sans aide financière, ils ne pourront peut-être jamais pouvoir déployer tout leur potentiel. »