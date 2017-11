Sir Jackie Stewart est du même avis que Ross Brawn : Lewis Hamilton a les capacités d’aller chercher les plus beaux records de Michael Schumacher (91 victoires et 7 titres mondiaux), si le nouveau quadruple champion du monde décide d’accorder plus de temps encore à sa carrière en Formule 1.

"Il n’y a aucune raison de penser que Lewis ne va pas aller plus loin et tenter de s’attaquer aux records de Fangio (5 titres) puis de Schumacher. Et je lui souhaite une bonne chance pour ça," lance le triple champion du monde écossais.

"Il a mérité tout ce qu’il a réussi jusqu’à maintenant et ses 4 titres ont tous été très bien acquis."

Hamilton a battu le record de poles cette année mais reste encore à 29 victoires du record de victoires de Schumacher, probablement plus facilement atteignable que celui des 7 titres, étant donné la longueur d’une saison en Formule 1 aujourd’hui (au moins 20 courses).

"Il peut y arriver parce qu’il n’y a aucun doute sur le fait que Lewis ne cesse de s’améliorer. Il est un bien meilleur pilote que lorsqu’il a gagné son premier titre. Il a mûri, il a appris. Et on ne cesse jamais d’apprendre en F1. S’il continue à courir pendant de nombreuses années, nul doute qu’il deviendra un pilote encore meilleur ! Je ne pense pas qu’il ait déjà réussi à atteindre son potentiel réel !"

"J’ai décidé de prendre ma retraite très tôt, à 34 ans. La retraite doit apparaitre comme une chose naturelle à décider. Et cela lui arrivera aussi. Mais, de nos jours, à son âge (32 ans), on ne fait que progresser et gagner en maturité, encore et encore."

Pour parvenir à battre ces records, il faudra évidemment être dans la meilleure équipe possible.

"Jusqu’à maintenant il a pris les bonnes décisions, avec les bonnes personnes. Fangio avait aussi ce don. Il a gagné ses 5 titres avec Ferrari, Maserati ou encore Mercedes. Il a piloté pour différentes équipes parce qu’il a vu qui allait être la meilleure équipe à un moment donné. Et il changeait quand il le fallait."

"C’est aussi ce qui fait le succès d’un pilote : savoir prendre les bonnes décisions. Savoir s’entourer de la meilleure équipe. Avoir les meilleurs ingénieurs, au plus haut niveau, avec soi."