Après Jack Brabham, Stirling Moss et Jackie Stewart, Lewis Hamilton sera-t-il à son tour fait chevalier par la Reine ? Maintenant que le pilote Mercedes est devenu le pilote britannique le plus titré de l’histoire, la question se pose forcément…

Cependant Sir Jackie Stewart rappelle qu’il avait dû attendre 30 ans après sa retraite pour recevoir le titre de chevalier (en 2001). Il avertit ainsi Lewis Hamilton sur la nécessité d’être patient avant d’obtenir ce titre honorifique…

« Sa Majesté la Reine est la femme la plus formidable que je connaisse. Je ne me suis jamais senti méprisé quand je n’étais pas encore chevalier. En fait, je n’ai jamais eu le sentiment d’avoir mérité ce titre. J’espère que Lewis ressent la même chose. Quand cette distinction me fut attribuée, ce fut une surprise et un ravissement. »

Qu’on ne s’y trompe pas néanmoins : Jackie Stewart ne sous-estime surtout pas le talent de Lewis Hamilton.

« Il y a eu une période pendant laquelle le titre de chevalier était donné trop facilement. Maintenant, Lewis devrait accepter ces trophées, l’argent, la reconnaissance du public qui arrive avec le succès, en être fier. Il n’a pas réussi tout cela de son propre fait. Par exemple, Ron Dennis n’a pas reçu le titre de chevalier et sans lui, Lewis aurait pu ne pas être le pilote qu’il est aujourd’hui. »

« Stirling Moss avait dû attendre 40 ans avant de recevoir son titre. A-t-il regretté pendant tout ce temps de ne pas être encore chevalier ? Je ne le crois pas. C’est merveilleux qu’il l’ait maintenant et il le mérite. Graham Hill n’a pas reçu le titre de chevalier, ni Jim Clark. Donc je ne pense pas que l’on devrait attendre que Lewis soit fait chevalier, juste parce qu’il est un bon sportif, et parce qu’il a gagné quelques courses. J’aime à penser qu’il en faut bien plus. »

Sir Jackie Stewart s’était impliqué, après sa retraite, dans la sécurité du sport automobile en général. Lewis Hamilton devrait donc mener un combat du même genre s’il veut être titré chevalier.