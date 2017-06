Jusqu’à présent, la lutte pour le championnat se fait entre deux écuries et deux pilotes, avec Sebastian Vettel d’un côté en pointe pour Ferrari et Lewis Hamilton de l’autre pour Mercedes.

Le triple champion du monde de F1 Jackie Stewart pense que l’Allemand va réussir à remporter un 5e titre de champion du monde dès cette année.

"Sebastian a plus d’expérience et il est plus calme que Lewis," lance l’Ecossais.

"Cela va être difficile pour Lewis de retourner la situation parce que Vettel semble avoir très, très envie, de réussir à nouveau."

Un autre ancien pilote de F1, Marc Surer, est d’accord avec ce pronostic.

"Vettel est quelqu’un qui se laisse décourager par une mauvaise voiture, mais lorsqu’il a une bonne voiture, il est incroyable. Il a aussi un style de vie plus axé sur la famille, il est plus stable qu’Hamilton."