Le tout premier Grand Prix de l’histoire de la F1 s’est tenu le 13 mai 1950 à Silverstone. Aujourd’hui encore, la majorité des écuries sont basées en Angleterre. La F1 est donc consubstantiellement liée, par son histoire, par son actualité, à l’île d’Outre-Manche.

Pourtant, le futur du Grand Prix de Silverstone après 2019 est très incertain. Les promoteurs, insatisfaits de l’équilibre budgétaire en vigueur, pourraient décider d’activer une clause de sortie et d’arrêter les frais.

Selon Philip Walker, un directeur du British Racing Drivers’ Club (BRDC), le club privé propriétaire du circuit, il est « hautement probable » que cette fameuse clause de sortie soit activée.

Un espoir demeure pour Silverstone : il s’agirait de nouer un accord plus accommodant financièrement avec les nouveaux propriétaires américains de Liberty Media.

Pour l’Ecossais Sir Jackie Stewart, il est absolument vital que le gouvernement britannique apporte son soutien pour assurer le futur de la F1.

« Le Grand Prix de Grande-Bretagne doit survivre pour la F1. Dans ce pays, nous sommes la capitale de la technologie du sport automobile. Selon mes renseignements, confirmés par le gouvernement, 143 000 personnes travaillent dans l’industrie britannique du sport automobile. Cela signifie qu’il y a toute une excellence technologique qui est de grande valeur pour la Grande-Bretagne, parce que 80 % de ce savoir-faire est exporté. Cela signifie que notre contribution à la patrie est énorme. »

« Bien d’autres sports doivent être aidés pour être capable de ramener des médailles au pays. Le Grand Prix de Grande-Bretagne n’a jamais pu obtenir de l’aide du gouvernement – et nous avons connu de nombreux gouvernements – pour soutenir la course. Si le contrat avec Liberty Media n’est pas compatible avec la soutenabilité financière du Grand Prix de Silverstone, alors je pense que nous devons trouver un moyen pour qu’il y ait un soutien du gouvernement. D’autres sports n’ont pas une industrie aussi puissante qui les soutienne – une industrie qui rapporte autant d’argent. Et le Grand Prix de Grande-Bretagne peut compter sur une technologie dans laquelle notre pays est le leader mondial. »

« Les Flèches d’Argent de Mercedes ne sont pas construites à Stuttgart. Leur F1 est construite et conçue à Brackley, et il en est de même pour le moteur, à Brixworth. C’est un processus entièrement britannique et c’est une équipe allemande formidable qui tire les bénéfices d’une organisation mondiale. »

« La technologie que nous avons est incroyable. Nous ne pouvons nous permettre de perdre le Grand Prix de Grande-Bretagne. Je me suis battu très durement pour que ce Grand Prix demeure, et Bernie Ecclestone n’avait fait aucune concession, et les membres d’un club privé ont dû tout de même payer une grande somme d’argent pour se permettre de conserver la course. C’est le seul club privé au monde à avoir un circuit où un Grand Prix de F1 se tient depuis 1950. »

« Le premier Grand Prix de l’Histoire s’est tenu ici, le premier championnat s’est déroulé ici, à Silverstone, et nous avons été au calendrier de toutes les saisons de F1 depuis. Et la contribution de la Grande-Bretagne à la F1 et au monde du sport auto a été énorme, à travers ce que nous avons fait pendant toutes ces années, à la fois du côté des pilotes et du côté des technologies apportées aux monoplaces. »

Reste à savoir si ce long plaidoyer d’un ancien pilote encore très influent dans les paddocks suffira à infléchir la position de Liberty Media. Les propriétaires américains n’ont jamais annoncé qu’ils étaient prêts à baisser les coûts d’organisation d’un Grand Prix. Mais feront-ils une exception pour Silverstone ?