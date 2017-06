Cette saison, Lance Stroll pâtit lourdement de la comparaison avec son coéquipier Felipe Massa. Le rookie canadien n’est pour le moment jamais entré dans les points et a commis de nombreuses erreurs en piste, comme à Massenet, en essais libres, lors du dernier Grand Prix de Monaco.

Claire Williams ne cesse pourtant de dire qu’il est encore trop tôt pour juger son jeune pilote, qui n’a que 18 ans.

« Comme je l’ai répété ces derniers jours, je pense qu’il a été traité injustement. Il est très jeune et doit beaucoup apprendre. Je pense que chaque pilote a besoin d’au moins un an avant de se familiariser avec la voiture et les circuits. »

Le triple champion du monde Sir Jackie Stewart a aujourd’hui abondé dans le sens de la fille de Frank. L’Ecossais pense qu’il faudra juger Lance Stroll seulement à partir de 2018.

« Je pense, comme beaucoup d’autres, que nous devrons attendre au moins une année avant de pouvoir l’évaluer. Je ne suis pas surpris par ses difficultés, en fait. »

« La F1 est le pinacle du sport automobile et cela prend du temps avant de pouvoir être compétitif contre les meilleurs de la discipline. Mais il a déjà prouvé qu’il avait le talent pour réussir. Il est dans un bon environnement, une bonne équipe avec Williams, qui a fait grandir des pilotes formidables par le passé. »

Alors que Lance Stroll s’apprête à disputer son Grand Prix à domicile, Sir Jackie Stewart demande plus de patience au public canadien.

« Le Canada veut avoir un autre Villeneuve, mais l’on a été trop gâté avec Gilles… qui, selon moi, était l’un des pilotes les plus casse-cou de l’histoire de la F1, mais aussi l’un des plus brillants. »

« Et son fils Jacques a été capable de reprendre le flambeau d’une remarquable manière. »