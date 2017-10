Jackie Stewart est encore, pour le moment, le Britannique qui a le plus de titres mondiaux, à égalité avec Lewis Hamilton, mais l’ancien pilote est prêt à céder ce record au seul Hamilton si ce dernier remporte son quatrième titre ce week-end.

"Les records sont faits pour être battus" reconnaît l’écossais.

"J’ai passé 44 ans avec ce record du pilote britannique ayant le plus réussi et Lewis va le prendre car il a fait un excellent travail. Il aura quatre titres oui, mais j’aurai encore le record puisque je suis Écossais !"

Stewart a aussi expliqué que selon lui, la vitesse en qualifications et le nombre de pole positions étaient des critères pas forcément fiables pour comparer les pilotes sur une longue période de temps.

"Dans le passé, les temps au tour n’étaient pas si importants et, à mon époque, nous avions quatre voitures en première ligne et trois à Monaco. Je n’ai signé que 17 pole positions dans ma carrière, mais Ken Tyrrell voulait toujours que la voiture soit performante sur la distance de course, pour que l’on prenne un bon départ. C’était un état d’esprit différent".