Après l’arrivée du Grand Prix du Mexique, Gunther Steiner, le directeur de Haas F1, s’est rendu directement dans les bureaux de la FIA pour rencontrer Charlie Whiting.

Très mécontent de la pénalité infligée à Romain Grosjean, lors de sa bataille avec Fernando Alonso, Steiner avait même traité Alonso de "pleureuse à la radio", qui obtenait toujours gain de cause auprès des commissaires.

"J’ai été parlé à Charlie et nous avons eu des discussions constructives," explique Steiner.

"Ce que je voulais avant tout c’est savoir, techniquement, ce qui a été jugé bon et ce qui n’a pas été jugé bon. Ce n’est pas facile à savoir et c’est vraiment une question de constance, pour ne pas dire consistance, dans les décisions."

"Vous devez savoir ce qui se cache derrière une pénalité parce que, à chaque fois, c’est différent. Romain prend 5 secondes de pénalité pour avoir coupé le virage et ensuite Fernando lui rentre dedans, il détruit sa course. Mais là, rien ! Expliquez-moi !"

Steiner admet qu’il demande maintenant l’arrivée de commissaires permanents, estimant que les commissaires ont tendance à favoriser les grandes équipes plutôt que les petites.

"Pour moi, c’est la seule solution. Des personnes qui sont là en permanence et qui savent ce qui se passe à chaque course. Cela ne me poserait pas de problème qu’il y ait des suppléants mais il nous faut au moins une personne, qui sait ce qui s’est passé il y a un an, deux ans ensuite, la semaine passée et qui connait les pilotes et leurs façons de faire."

"Vous devez rendre des comptes pour ce type de travail parce qu’il y a tant en jeu. C’est un grand sport. Je ne blâme pas les commissaires parce que ce n’est pas leur travail tel qu’il pourrait être défini. Mais vous ne pouvez pas avoir une décision un jour et une différente ensuite et dire que tout va bien."

"Et oui, c’est certain que c’est pire pour les petites équipes parce que les commissaires se moquent davantage d’elles dans leurs décisions."