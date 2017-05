Le Grand Prix d’Espagne a été marqué par de nombreuses enquêtes des commissaires qui n’ont, à une exception près, jamais abouti en pénalités. En effet, seul Stoffel Vandoorne a été puni pour son coup de volant sur Felipe Massa, tandis que même la passe d’armes dans la voie des stands entre Sainz et Magnussen n’a pas été sanctionnée.

Le Danois s’est également accroché avec Kvyat en fin de course et compte tenu de l’attaque un peu osée de son pilote, Günther Steiner juge l’absence de sanction comme une bonne chose : « C’était un incident de course. Je pense que Kevin a simplement essayé. Quand Ricciardo l’a passé avec les drapeaux bleus, Kevin a été contraint de lever le pied et a perdu du temps. Kvyat l’a dépassé et il voulait reprendre sa place. C’est un incident de course, ce genre de choses arrive ».

Kvyat a directement pointé la responsabilité sur le pilote Haas, ce que comprend Steiner puisque Magnussen s’est appuyé violemment sur la Toro Rosso. Toutefois, c’est bien la monoplace américaine qui a subi une crevaison suite à cet incident.

« C’est ce qu’il faut dire. C’est comme le message de Carlos Sainz qui accusait Kevin de l’avoir visé dans la voie des stands. Où Kevin pouvait-il aller ? S’il va à gauche, il dépasse la ligne blanche. Mais je comprends, comme je l’ai dit tout le monde essaie de crier le plus fort dans la radio afin que la direction de course se penche dessus et réagisse ».

La FIA avait promis d’alléger les sanctions et de laisser les pilotes se battre en étudiant cas par cas les éventuelles pénalités à donner, et ce Grand Prix d’Espagne en a été la preuve. Les pilotes gagnent de la confiance en leurs manœuvres et sous l’ancien système plus prohibitif, il y a fort à parier que la moitié des tentatives n’auraient pas été osées.

« J’ai vu les trois places pour Vandoorne mais je n’ai pas vu l’accident donc je ne commenterai pas. La décision était la bonne sur les autres. Nous voulons voir de la compétition. Si l’incident n’est pas clair, par exemple celui avec Kevin, pourquoi y aurait-il des pénalités ? Il est déjà pénalisé en étant hors des points tandis que Kvyat n’a pas eu de dégâts. Pas de dégâts, pas de faute, selon moi ».

« Il faut tout évaluer, pourquoi pénaliserait-on Kevin, même si Kvyat crie à la radio ? Il serait reculé de trois places sans raison à la course suivante alors qu’il a déjà eu sa pénalité en sortant des points. Je suis d’accord avec leurs décisions, nous avons besoin de vraie compétition » conclut Steiner.