Günther Steiner est un directeur d’équipe heureux. Pour la première fois dans l’histoire de la jeune écurie, ses deux pilotes ont marqué ensemble des points – c’était à Monaco, dimanche dernier, avec la 8e place de Romain Grosjean et la 10e de Kevin Magnussen. Le Danois avait crevé et avait dû s’arrêter une deuxième fois, mais il a bénéficié en fin de course de l’accrochage entre Sergio Perez et Daniil Kvyat.

« C’est bien sûr un jour historique. Vous voulez toujours faire mieux, c’est la vie, mais je pense qu’au 45e tour, si quelqu’un avait dit que Kevin Magnussen pourrait revenir à la 10e place, nous aurions été heureux, parce nous n’avions pas vraiment besoin de cette crevaison. D’ailleurs, je pense que nos deux pilotes ont fait du bon travail. Kevin a gagné des positions au départ – les positions qu’il a perdues en qualifications, il les a regagnées au départ. Et ensuite nous avons eu cette crevaison. »

« Nous ne savons pas vraiment l’origine de cette crevaison. C’était au pneu arrière gauche. Ils ont dit que c’était à cause de problèmes avec la piste au virage 1. Mais je n’ai aucune preuve. Bien sûr, ce fut malchanceux, mais ensuite, nous avons été de nouveau chanceux. C’était une crevaison lente donc il a pu regagner les stands sans détruire la voiture. »

« Vous voudriez toujours être 8e et 9e, mais nous avons les deux voitures dans les points pour la première fois et vous devez profiter de ce moment. Et construire sur ce résultat, parce que c’est faisable, maintenant nous savons que c’est faisable, donc il nous faut le répéter, et faire mieux. »

Sur les six courses disputées jusqu’à présent, Haas a marqué des points à quatre reprises. L’an dernier, Haas n’était rentré qu’à cinq occasions dans les points. L’équipe semble faire preuve de plus de régularité cette saison. Comment l’explique Günther Steiner ?

« Nous aurons toujours des moments avec moins de réussite. Mais nous avons beaucoup gagné en maturité en un an et demi. Mais il y a certaines choses que vous ne pouvez pas apprendre sur le moment. Il vous faut simplement les expérimenter, et apprendre de vos erreurs. »

« Ce week-end monégasque, j’ai vraiment été très impressionné par l’équipe. Il n’y a jamais eu aucun gros problème. Même en course… Monte-Carlo est assez frénétique sur le muret des stands normalement, mais même avec nos deux voitures se battant pour les points, notre environnement fut très contrôlé. Nous nous améliorons. Nous sommes en train de gagner en maturité. »