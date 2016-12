Avec ses 29 points inscrits et sa 8e place au championnat constructeurs, l´équipe Haas F1 a connu une année plutôt bonne, compte tenu des circonstances : elle a commencé de zéro, ce qui en Formule 1 est particulièrement difficile, même si Haas a pu compter sur un solide partenariat technique avec Ferrari.

Mais la saison 2016 aurait été encore meilleure sans les nombreux problèmes de freins et de fiabilité sur la VF-16 pilotée par Romain Grosjean et Esteban Gutierrez.

Günther Steiner, le directeur de l´écurie, sait où le bât blesse et tient à le faire savoir pour essayer de faire bouger les choses. Le temps dédié aux essais libres n´est pas suffisant.

« Si nous pouvions tester durant deux jours complets, alors nous apprendrions sûrement plus vite. Mais nous avons juste les vendredis et lors de cette journée, nous n’avons que 3 heures pour rouler. Et nous devons aussi évaluer les pneus. Cela rend les choses difficiles. »

L´équipe a dû changer en fin de saison de marque de freins et Steiner sait que ce genre de changement réclame du temps pour arriver à maturité. Avec le peu de roulage à disposition des équipes, il était évident qu´Haas n´allait pas faire de grands progrès instantanément.

« Le système de freinage est devenu si complexe en Formule 1 (freins arrière électriques), on ne peut pas dire après seulement 20 ou 30 tours quel système est bon et lequel est mauvais. »

C´est pour cela que le changement de Brembo à Carbon Industrie n´a pas eu l´effet escompté sur les résultats.

« Il y a, dans la configuration du matériel, juste une petite différence. Mais c´est au niveau du logiciel qui gère les freins que la différence est plus grande. Il faut le régler, nous devons en tirer les leçons pour 2017. Nous savons que nous sommes sur le fil du rasoir dans ce domaine et nous devons être prudents pour la nouvelle monoplace. »