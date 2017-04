Guenther Steiner est revenu de Melbourne avec un goût doux-amer dans le palais. D’un côté, la Haas s’est montrée performante en piste, avec la 6e place de Romain Grosjean en qualifications. Mais d’un autre côté, aucune voiture n’a vu l’arrivée en raison d’un manque criant de fiabilité.

Le directeur de Haas préfère retenir davantage le côté positif de ce premier week-end de la saison, comme il l’a confié en conférence de presse en Chine ce vendredi.

« Je pense que la qualification de Romain – une qualification à la 6e place avec une bonne vitesse – était bonne. Elle n’était pas chanceuse. Kevin [Magnussen] n’était pas si bien parce qu’il a souffert durant tous les essais libres en raison d’un problème ou d’un autre, et il n’avait pas une bonne performance, mais après les qualifications, nous étions assez heureux et positifs. Et ensuite, durant la course, nous avons eu des défaillances, la fuite d’eau et la panne de turbo qui a suivi. Et vous rentrez à la maison les mains vides. Vous rentrez en sachant que la voiture est au rendez-vous. Nous avons simplement besoin désormais de maximiser notre potentiel, et de tirer toute la performance de la voiture sur chaque piste. Donc je pense qu’à la fin, le bilan est positif, même avec un petit goût amer dans la bouche. »

Sergio Perez a assuré que Force India était pour le moment derrière Toro Rosso et Haas. Cependant, les écarts, très serrés pour le moment, pourraient se clarifier au fur et à mesure du développement en cours de saison. Gunther Steiner pense-t-il que Haas a les ressources pour mener cette véritable course aux armements ?

« Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les autres prévoient. Il s’agit toujours d’essayer de tirer sur une cible mouvante. Je sais juste ce que nous allons faire. Nous allons introduire des développements, nous avons un bon plan en place, mais je ne sais pas si les autres ont un meilleur plan, ou si leurs évolutions sont meilleures. »

« Je pense que notre nombre [de développements] et tout ce que nous voulons faire sont équivalents avec ce que les autres équipes du milieu de peloton veulent faire. Bien sûr, ce n’est rien en comparaison des trois grosses écuries, mais espérons que la qualité de nos développements et de nos évolutions nous permettra d’être dans la course avec elles. »