Nextgen-Auto.com a pu rencontrer Gunther Steiner en exclusivité dans le paddock de Spielberg, l’occasion pour nous d’aborder de nombreux sujets avec le directeur de Haas F1.

Au moment où la saison folle du marché des transferts démarre, avec son lot de rumeurs, il fallait d’abord faire un point sur les pilotes de l’équipe américaine.

Lorsqu’on lui demande de clarifier la situation de ses pilotes pour 2018, notamment parce que Romain Grosjean a récemment déclaré qu’il serait intéressé par remplacer Räikkönen chez Ferrari, il nous répond :

"Romain a un contrat, mais on ne veut pas bloquer les gens, s’ils ont d’autres opportunités, alors, ils doivent venir nous voir et alors nous en parlons ensemble. C’est aussi simple que ça."

Il ne serait donc pas fâché, si... (il nous coupe) : "Non, non, non... Ce que je veux dire : on ne devrait jamais bloquer la carrière de quelqu’un. Si ça a été convenablement discuté, si on trouve des compromis raisonnables, si on peut s’arranger, alors c’est bien ainsi. Il nous a beaucoup aidé lorsqu’on a monté l’équipe et c’est la raison pour laquelle, on peut être fair-play quand on le veut vraiment."

Ce n’est pas toujours partout la tendance dans le paddock, quand on songe à d’autres écuries...

"Nous sommes différents," souligne Steiner, avec un plaisir évident de le revendiquer.

Renault F1 se cherche aussi une bonne solution pour 2018. Ne craint-il pas que la marque au Losange cherche à récupérer Grosjean ?

"Je n’ai pas zéro crainte... mais Renault ne le récupérera pas. Il faut tout de même qu’il y ait du sens quand on accepte un transfert, aussi pour nous."

Autrement dit : Steiner laisserait donc partir son pilote n°1 dans un vrai top team mais pas dans un top team en devenir.

Quant à Kevin Magnussen, a-t-il un contrat ou une option avec Haas F1 ?

"Il a un contrat, pour l’année prochaine, nous sommes ok au niveau des pilotes, absolument ok."

Le Danois est d’ailleurs un point devant le Français au classement pilotes.

"Il est devant, cela veut dire que nous avons deux bons pilotes et c’est bon pour notre situation en interne s’ils sont proches. Ils peuvent se stimuler. Les pilotes cherchent toujours à battre leur équipier en premier. C’est une très bonne bataille, très serrée."

"Kevin est devenu un bon point de référence pour Romain, ils travaillent plutôt bien ensemble, autant qu’on peut l’espérer entre deux équipiers. Ils ont un caractère complètement différent : Romain s’exprime beaucoup, Kevin est plus introverti. Ca fait un bon équilibre dans l’équipe."

Magnussen pousse-t-il donc Grosjean davantage qu’Esteban Gutierrez l’an dernier ?

"Ca semble être le cas. Je ne peux pas être certain à 100% parce qu’Esteban n’est plus là mais Romain n’est clairement pas fier d’être 1 point derrière Kevin. Romain se donne à fond et c’est à travers la lutte avec votre équipier que vous allez chercher le dernière dixième."