Comment les nouvelles règles ont amélioré les temps au tour et changé la dynamique des réglages ?

"On gère les réglages avec ce qu’il se passe et selon ce que nous donne la voiture. Il n’y a pas de changement spécifique pour trouver un réglage. C’est une voiture différente et il faut se plonger dans les données, en tirer des informations et ajuster les réglages en conséquence".

Les pneus sont 25% plus larges cette année, avez-vous noté des changements de caractéristiques des divers composés ?

"Non, ils semblent différents mais il est difficile de le dire lors des premiers essais à Barcelone puisqu’il fait froid. Nous avons essayé des pneus, différents composés qui ne seront pas réutilisés à Barcelone cette saison. Nous devons en apprendre plus au sujet des pneus mais je pense qu’ils seront la clé de la performance, tout comme l’année précédente.

Il a été dit que certains virages ne seraient plus considérés comme tels par des ingénieurs si un pilote les prend à fond. Est-ce juste ?

"Il est vrai qu’ils sont pris à fond, mais ce sont encore des virages car sans eux, on irait encore plus vite. Le virage 3 à Barcelone a été passé à fond quasiment tout le temps, et c’est une bonne chose pour notre sport de voir les temps au tour se réduire".

Les nouvelles règles ont-elles changé la vision que les ingénieurs ont de certaines portions de circuits, notamment l’Albert Park ?

"Il faut adapter tout ce que l’on sait aux nouveaux pneus et au nouvel ensemble aérodynamique, mais le week-end de course s’aborde de la même manière".

La vitesse est évidemment la clé en sport automobile. Mais avec ce nouveau règlement, quel sera le rôle de la fiabilité, surtout en début de saison ?

"Elle sera très importante car comme nous l’avons vu en essais, beaucoup d’équipes ont rencontré des problèmes. Nous avons été très fiables lors des premiers essais et, je touche du bois, nous le resterons pour les premières courses, car il y a une chance de marquer des points si d’autres équipes rencontrent des problèmes".