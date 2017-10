Haas se rend au Grand Prix des Etats-Unis avec l’espoir de marquer encore de nouveaux points et de défendre sa place au classement des constructeurs. Pour son directeur, le circuit des Amériques est le meilleur endroit pour le faire.

"C’est une course très reconnue, tout le monde l’aime en Formule 1" explique Günther Steiner.

"Les billets se vendent bien, il y a plus de 250 000 personnes, ce qui est fantastique. La piste est géniale, il n’y a rien de mal à dire. Cela a ajouté quelque chose de très bien au calendrier en revenant aux Etats-Unis qui sont encore la plus grosse puissance économique du monde. Je pense que tout le monde veut venir ici et que les gens ont hâte de voir cette course".

"Je pense qu’Austin est aussi une superbe ville. Il y a beaucoup de choses qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Ce n’est pas comme n’importe quelle autre ville, il y a une bonne ambiance. Les gens aiment venir ici, le climat est bon, la piste est bonne et les infrastructures sont très bonnes. C’est pour cela que tout le monde aime venir ici".

"J’aimerais que toutes les courses se déroulent aux Etats-Unis, on voyagerait moins" plaisante Steiner.

"On ne peut pas avoir cela évidemment mais je pense qu’il y a de la place pour une deuxième. Cela devrait être dans une grande ville où il y a une grande population et une base de fan solide. Miami, Los Angeles ou New York seraient fantastiques, tout comme Las Vegas. Les bons endroits ne manquent pas, il faut voir quand ça peut être fait".

Pour lui, la course du Texas ne subirait aucun effet négatif d’une deuxième course tenue dans le pays.

"Il y a assez de marché pour avoir une deuxième course aux Etats-Unis. Tant que ce n’est pas proche d’Austin, ça fonctionnera".

Le diffuseur ne sera plus le même l’an prochain aux Etats-Unis puisque la F1 ne passera plus sur NBC mais sur ESPN.

"Quand vous voyez quelqu’un partir, quelqu’un qui a fait du bon travail et vous a aidé à grandir, c’est triste. NBC a été d’un très bon soutien et a cru en nous et nous avons une bonne relation avec toute leur équipe".

"Ils savent de quoi ils parlent, ce sont des experts. C’est dommage de voir des gens ou des entreprises partir. De la part de l’équipe Haas, j’aimerais remercier toutes les personnes impliquées, autant les producteurs que les cameramen, les journalistes et les commentateurs".