Haas F1 ne s’attendait certainement pas à marquer des points dimanche, à Mexico, après des qualifications particulièrement difficiles pour Romain Grosjean et Kevin Magnussen.

La VF17 s’était montrée su peu performante que même les Sauber dotées d’un moteur Ferrari de 2016 étaient à son niveau.

Pourtant, en course, Kevin Magnussen a sorti une incroyable performance en finissant dans les points, grâce, notamment, à un excellent départ qui lui a permis de gagner de nombreuses places par rapport à sa position sur la grille de départ. Il a terminé 8e et empoché 4 points précieux.

"Kevin a sorti un pilotage magnifique dimanche. Il mérite un 10 sur 10. Il ne pouvait pas faire mieux avec la voiture et il a su résister à Hamilton et Alonso derrière lui. C’est le plus beau moment de sa course mais, avant ça, il n’a pas fait une seule erreur," commente le patron, Gunther Steiner.

"Nous n’avons pas pris cette 8e place par chance, nous la méritons. Nous étions au bon endroit au bon moment et le départ a été une chance qu’a su saisir Kevin pour se placer dans le bon peloton. Il a ensuite eu le rythme nécessaire et a sorti le pilotage nécessaire. Il n’y a pas eu de chance, il a piloté de manière fantastique."

"Kevin ne pouvait pas faire mieux que ça, dans un week-end qui a été très difficile pour nous. Heureusement la voiture était un peu meilleure en conditions de course qu’en qualifications... nous étions juste les derniers en qualifications !"