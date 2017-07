Haas possède 21 points après huit courses cette saison et affiche des performances très intéressantes. Malgré tout, le bilan est contrasté puisqu’elle avait inscrit 22 unités à la même période l’an dernier. Une statistique que Günther Steiner peut expliquer.

"La compétition est plus acharnée cette saison dans le peloton" explique-t-il. "Je n’attendais pas cela et tout le monde est bien plus proche que prévu. Nous avons marqué lors de six des huit courses, la bataille est intense et nous devons en tenir compte".

Il n’en oublie pas non plus les occasions manquées de ce début de saison.

"En Australie, nous étions septièmes et le turbo a lâché. Ce sont des choses qui arrivent, il faut avancer et continuer à travailler même si les choses seraient différentes avec ces points en plus".

Après une saison et demie en Formule 1, Haas commence à en comprendre les rouages et voit un peu plus en détails ce qui aurait pu être fait différemment.

"On se dit toujours cela mais en réalité, il n’y a rien que nous aurions fait totalement différemment. Notre plan fonctionne ou du moins, il est aussi bon que possible. Ce n’est jamais assez bon tant que l’on n’a pas remporté quoi que ce soit et avec le recul, on ferait certaines choses différemment".

"On en sait plus qu’à l’époque et nous sommes heureux de la manière dont les choses se déroulent, dont nous gérons l’équipe. Des équipes récentes, qui ont démarré dans notre décennie, nous sommes la plus jeune mais aussi la seule encore vivante et nous en sommes ravis. Toutes les autres sont parties donc je pense que nous avons réussi".