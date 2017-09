Günther Steiner est satisfait du début de saison de son équipe, Haas, qui a déjà marqué plus de points que la saison dernière. Néanmoins, cela ne lui garantit pas un très bon résultat au championnat puisque le peloton est très serré. De fait, son directeur espère garder une bonne dynamique.

"Il y a des hauts et des bas" explique Steiner. "A Monza, je ne dirais pas que nous avions le contrôle, mais nous n’avons pas eu à faire beaucoup d’efforts pour garder Toro Rosso et Renault derrière nous. Nous n’avons pas reculé dans la hiérarchie".

"La Renault est rapide sur certains circuits mais en Italie, elle était derrière nous. Je pense que c’est eux qui ont le plus progressé car ils étaient très en retard en début d’année, ils ont fait un bon travail mais tout le monde dans notre groupe en fait du bon. Qui sait ce que fera Williams à Singapour, ou ce que nous ferons ? Je ne sais pas ce qu’il en sera de nous donc je ne vais pas penser aux autres".

Parmi toutes les équipes qui se battent pour la cinquième place, Steiner insiste sur la menace que représente Renault, l’équipe la plus à même d’aller chercher la cinquième place de Williams selon lui.

"Ils peuvent avoir la cinquième place mais il y a beaucoup de monde qui veut cette place et personne ne la leur donnera facilement. Nous sommes bien placés aussi. Ils auront besoin d’aller la chercher car ils sont, dans notre groupe, le seul constructeur et ils sont celle avec le plus gros budget. Si quelqu’un doit y arriver, c’est bien eux".

Malgré quelques plaintes de Gene Haas quant à la difficulté de faire sa place et de réussir en F1, Steiner tire toujours un bilan positif de cette présence en Formule 1.

"Je pense qu’il vaut mieux lui demander mais de mon point de vue, oui nous sommes dans la deuxième année et je suis surpris d’où nous sommes arrivés. Mais je ne peux pas parler à sa place, il faut lui demander".