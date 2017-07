Pour la première fois de la saison, l’équipe Haas a été la meilleure après les équipes de pointe en Autriche et Romain Grosjean a marqué les points de la sixième place. Le meilleur résultat de la jeune formation depuis le Grand Prix de Bahreïn 2016 !

"Que pouvait-on faire de mieux ? Nous étions les meilleurs des autres, tout simplement" se félicite Günther Steiner. "Romain a fait un super travail, tout s’est bien passé, sa course a été calme et il a signé notre meilleur résultat de l’année. Nous aurons des mauvais moments après cela mais nous profiterons de notre réussite et nous essaierons de marquer d’autres points".

"La bonne chose est que nous avons pu montrer le rythme de la voiture et que tout s’est bien déroulé. Malheureusement, Kevin a eu un problème hydraulique. Nous devons comprendre ce qu’il s’est précisément passé mais il disputait une course acharnée. Nous étions partis pour mettre les deux voitures dans les points, mais nous y arriverons de nouveau".

Le moteur évolué de Ferrari a semblé bien réussir à la monoplace Haas, mais cette dernière a également bénéficié d’un circuit sur lequel elle était à l’aise.

"Il semble que ce type de circuit nous convienne. Quand on voit nos temps dans le troisième secteur, ils sont plutôt bons. Tout a aidé, chaque dixième était important et chaque dixième nous poussait à faire mieux. Et les pneus fonctionnaient mieux".

"C’est une combinaison de choses, ce n’est pas qu’un élément et l’on se rend compte ensuite que ça va bien plus vite. Par exemple, une amélioration aérodynamique n’est pas que ce que l’on voit dans la soufflerie, ça aide aussi à mieux faire fonctionner les pneus. Tout est complémentaire" conclut-il.