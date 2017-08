Les équipes de Formule 1 commencent à faire des choix cruciaux en termes de ressources humaines et financières.

Après Monza, les deux premiers tiers du championnat 2017 seront terminés et le sport basculera dans la fin de la saison, hors de l’Europe.

Que donne-t-on maintenant comme priorité chez Haas F1 : maximiser la place au championnat ou travailler pour 2018 ?

"Nous travaillons principalement sur la prochaine voiture mais nous nous concentrons encore sur cette année afin de marquer le plus de points possibles. A l’usine, la concentration est sur 2018. En piste, nous cherchons toujours à tirer le meilleur de notre voiture de cette année pour marquer des points," explique Gunther Steiner, le directeur.

C’est une approche qui sera utilisée "par tout le milieu de peloton, selon moi. Je ne pense pas que notre performance relative par rapport aux autres va chuter. La performance de certaines équipes, les top teams (qui sont en lutte pour le titre) va certainement augmenter. Mais pour nous, en milieu de grille, le développement pour 2017 devient de plus en plus faible. Je ne sais pas ce que les autres ont dans les tuyaux pour cette année mais 2018 est maintenant la priorité pour presque tout le monde selon moi."

Même si les règles techniques changent peu pour l’année prochaine, Steiner a déjà relevé certains défis pour le design de la voiture 2018. Et un en particulier...

"Il est toujours difficile de produire une meilleure voiture, chaque année. Mais cette année le défi principal sera de réduire le poids. Comme nous allons devoir ajouter le Halo, cela nous fera 10 kilos en plus. Nous ne sommes pas sous le poids minimum cette année. Et je pense que très peu d’équipes ont ces 10 kilos de marge cette année. Tout le monde est dans le même bateau, il faut donc faire de son mieux, chaque année. Il n’y a pas d’autre grand défi si ce n’est le poids et l’intégration de ce Halo."