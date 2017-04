Romain Grosjean a été pénalisé en qualifications, le week-end dernier, pour n’avoir pas suffisamment ralenti alors que la voiture d’Antonio Giovinazzi était accidentée au milieu de la ligne droite d’arrivée, en fin de Q1. Le Français avait écopé d’une pénalité de cinq places et était donc parti en fin de grille à Shanghai le dimanche.

Pourtant, le pilote Haas a contesté cette sanction en rappelant que ses données (qu’il a postées sur Twitter) avaient prouvé qu’il avait bel et bien ralenti dans le dernier virage, en réaction aux drapeaux jaunes logiquement agités.

Günther Steiner, le directeur de Haas, prend aujourd’hui la défense de son pilote et voit même plus loin : pour lui, la FIA devrait s’inspirer de ce dossier pour adopter une meilleure approche à l’avenir.

« Vous ne pouvez faire appel de cette décision. (…) Les données que Romain a twittées… si vous n’ouvrez pas votre DRS ou si n’avez pas essayé de faire votre tour le plus rapide, ou si vous avez levé le pied… c’est difficile à dire. Je ne sais pas ce que les commissaires ont regardé dans tout ça ; je pense que c’est assez injuste. »

« Ce n’est pas ce qu’ils devraient faire. S’ils ont le moindre doute, ils devraient convoquer quelqu’un pour qu’il s’explique, et ne pas simplement arriver à des conclusions et dire, ‘Hé, voici ce que nous pensons !’ et pénaliser un gars, qui est parti 19e pour finir 11e. »

« Nous serions partis de toute façon non pas seulement 17e mais au moins 16e puisque Antonio Giovinazzi a changé de boîte de vitesses. Le gars qui a causé tout ça est parti devant nous… Quelle est la vraie justice dans tout cela ? »

« J’espère que la FIA apprendra de cela aussi. J’espère qu’ils se pencheront sur cela, qu’ils l’analyseront, et qu’ils verront ce que ces gars ont fait. Ce n’est pas de mon ressort, j’ai mon mot à dire, et c’est tout, il faut aller de l’avant ensuite. »