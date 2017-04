Bien que le Grand Prix d’Australie se soit conclu par un abandon, le week-end a semblé bien se passer, tout du moins au niveau du rythme de la monoplace. Etes-vous optimiste quant aux capacités de la voiture de se battre avec les meilleurs équipes de milieu de grille ?

"Nous sommes prudemment optimistes. Nous devons encore prouver que notre performance n’était pas unique. C’est très serré en milieu de peloton. On peut être les meilleurs dans un bon jour et se retrouver très loin dans un mauvais. Les autres équipes ont montré que ça peut arriver. J’étais surpris de nos performances, surtout de la sixième place de Romain en qualifications, qui était plus rapide de quatre dixièmes que Felipe Massa".

Vous n’étiez pas les seuls à subir un abandon en Australie puisque cinq autres équipes ont vu un pilote s’arrêter avant le terme de la course. La fiabilité est importante et elle viendra à mesure que vous apprendrez au sujet de votre voiture. A ce stade de la saison, préférez-vous avoir la vitesse à la fiabilité ?

"Absolument. Si vous avez la vitesse, vous pouvez trouver la fiabilité. Ce n’est pas bon de ne pas être fiable dès le début, mais ce serait bien plus compliqué si l’on avait un manque de performance, plutôt que de devoir corriger la fiabilité".

Haas avait impressionné tout le monde l’an dernier avec la sixième place à l’arrivée de sa première course. Quelle importance revêt la sixième place de Romain Grosjean en qualifications cette année afin de calmer le jeu quant à la méthode non viable de votre équipe ?

"Il y aura toujours des gens pour douter, et l’on nous dira toujours que la saison suivante sera plus compliquée, ce qui nous obligera à prouver le contraire. Il faut prouver son niveau chaque année en Formule 1. Se qualifier aussi bien pour la première course a juste fait un peu taire les critiques, mais elles reviendront. Nous avons quand même prouvé que la saison dernière ne devait rien à la chance".

Ces doutes étaient nés du fait que Haas, qui débutait en F1, devait faire rouler sa monoplace 2016 tout en développant la nouvelle pour 2017, et le résultat de la première qualification a été une surprise en ce sens. Avez-vous été vous même surpris ?

"Je dirais oui. Nous espérions aller jusqu’en Q3 mais nous n’en étions pas certains compte tenu des faibles écarts en milieu de peloton. Se retrouver à la sixième place avec quatre dixièmes d’avance sur notre plus proche poursuivant nous a surpris. Nous devons continuer à ce niveau et nous devons essayer de garder ce rythme, et dans tous les cas nous voulons aller en Q3 à chaque fois".

La Chine marque la première de deux courses consécutives, puisque le Grand Prix de Bahreïn est le week-end suivant. Est-ce plus compliqué d’enchaîner deux courses aussi distantes l’une de l’autre en ayant seulement deux jours pour remballer les affaires et les amener sur le circuit suivant ?

"C’est un grand défi. Une partie de notre matériel en Angleterre a été retardé, ce qui n’a pas aidé. Cependant, c’est très bien organisé par la FOM et les gens y sont habitués. Il faut être très bien organisé et toutes les équipes de F1 le sont, nous sommes préparés à cela. Tout le monde travaille très dur, jour et nuit. Il faut revoir tous nos plans lorsqu’il y a le moindre retard dans le transport. Il faut donner quelques jours de repos à nos gars avant que le matériel n’arrive, de manière à ce qu’ils puissent travailler avant de reprendre l’avion et de tout recommencer".