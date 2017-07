Cela fait quatre courses que Haas rentre systématiquement dans les points. L’écurie américaine est maintenant une habituée du top 10 cette saison et affiche une constance bien supérieure à l’an dernier.

Comment Günther Steiner, le directeur de l’équipe, explique-t-il cette progression ?

« La partie est devenue plus difficile. Le milieu de grille est beaucoup plus compact cette année. Il est donc plus difficile de rentrer dans les points. Nous marquons des points lors de davantage de courses, mais nous en marquons moins à chaque fois. C’est rude, mais je pense que nous montrons que nous progressons, et nous avons aussi montré que nous étions plus constants. Regardez nos arrêts aux stands, par exemple. Ils sont normalement assez bons. Cela prend du temps pour vous améliorer et vous ne pouvez pas acheter du temps. Vous devez simplement vous donner du temps pour régler vos problèmes et continuer à grandir. Du moment que nous montrons que nous nous améliorons, je pense que nous faisons bien notre travail » explique-t-il.

« Les équipes actuelles du plateau sont là depuis des décennies. Nous pouvons seulement nous comparer aux équipes qui ne sont plus là – celles qui ont commencé en 2010 [Caterham, Marussia et HRT]. Toutes ces équipes, prises ensemble, ont marqué bien moins de points que nous en un an et demi seulement. Je pense que nous avons montré que nous avons tenu nos promesses. Nous voulons faire partie du jeu, nous voulons avoir du succès, mais nous connaissons nos limites. L’un dans l’autre, nous avons fait du bon boulot. »

L’Autriche marque le début d’une série de cinq courses disputées sur le Vieux Continent. Sur le plan de la logistique, n’est-ce pas plus facile pour tout le monde ?

« Je ne dirais pas que c’est plus facile, mais simplement plus pratique parce que vous avez tout l’équipement juste à votre portée. Les courses qui se suivent sont toujours très difficiles pour les gars, même si c’est en Europe et que vous avez tous vos camions. Aller d’un lieu à l’autre en camion, cela prend parfois aussi longtemps, voire plus longtemps, qu’y aller en avion. C’est sympathique d’être en Europe avec un même fuseau horaire, cependant. Il y a beaucoup moins de jetlag. Je sais que les mécaniciens apprécient d’être en Europe puisqu’il ne faut plus faire deux heures de vol pour rentrer à la maison. »

Günther Steiner est né en Italie, à Merano, non loin de Spielberg où se déroulera le prochain Grand Prix d’Autriche. Est-ce que cette course aura un parfum de Grand Prix à domicile pour lui ?

« Oui, d’une certaine manière, mais j’ai beaucoup de courses à domicile dans ma vie. J’en ai une en Autriche, une en Italie (à Monza), et une aux États-Unis. Le Red Bull Ring est relativement proche de là où je viens et c’est seulement à cinq heures de route de ma ville natale. »