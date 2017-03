Lors d´un Grand Prix, le départ est un des moments clés, durant lequel on peut autant gagner de places qu´en perdre, ou même ruiner complètement sa course. Tous les cas de figure ont été vécus par les pilotes Haas durant la saison 2016.

Günther Steiner souhaite à ses pilotes de faire mieux que ce qui a été fait l´an dernier dans ce domaine.

« Nous avons vécu de grosses fluctuations dans ce domaine, vers le haut comme vers le bas » constate le directeur de l´équipe américaine.

« Nous étions vraiment inconstants. Nous avons eu de très bons départs, mais aussi de très mauvais. Le plus important est de devenir plus constant. »

Un coup de pouce non négligeable va aider l´écurie dans son objectif : la cartographie du système de départ utilisé avec succès par Ferrari, en 2016, se retrouve maintenant sur les monoplaces Haas.

« Nous devons veiller à ce que nos pilotes se sentent à l´aise avec cela. »

Le but fixé par Steiner sera toutefois un peu plus difficile à atteindre à cause du nouveau règlement technique, qui a aussi touché à la manipulation de l´embrayage. Kevin Magnussen, qui pilote maintenant pour Haas, ne le sait que trop bien.

« L´année dernière c´était moins difficile, maintenant c´est beaucoup plus dur. Avant, lorsqu´on faisait un mauvais départ, le problème se situait du côté des ingénieurs, qui n´avaient pas bien réglé l´embrayage ou qui avaient mal calculé l´adhérence. On pouvait certes réagir vite à l´extinction des feux mais, à part cela, ce n´était pas de notre ressort. Maintenant c´est un défi plus grand qu´avant, et nous allons certainement voir des différences à ce niveau-là. »

Le Danois s´attend à ce que les départs en 2017 soient bien plus excitants.

« Nous allons voir des pilotes qui vont y arriver et gagner beaucoup de positions, alors que d´autres vont en perdre pas mal. Ce sera épique avec ce nouveau système ! »