Gunther Steiner, le directeur de Haas F1, a confirmé à Nextgen-Auto.com que la VF-17 devrait sérieusement progresser du côté des freins à partir de ce Grand Prix d’Autriche.

Le refroidissement a été retravaillé et il devrait permettre de tester à nouveau les Carbone Industrie à partir du prochain Grand Prix. C’était la solution préférée par Romain Grosjean lors des tests menés il y a quelques mois.

"Oui nous allons mieux refroidir les freins à Spielberg. Ce n’est pas une grosse évolution mais il y a des changements en interne, dans le tambour de refroidissement des freins. Nous l’avons complètement revu parce que nous avons eu de la surchauffe à Bakou, même avec les Brembo. Nous avons donc corrigé de petites pièces en interne," confirme Steiner.

"L’évolution sera présente sur les deux voitures. Ce n’est pas 50% de refroidissement en plus, c’est juste que l’air ira mieux là où il le faut."

La VF-17 a aussi droit à de nouveaux ailerons.

"Oui, de petits changements. Nous avons commencé à Bakou et il y a une autre petite évolution pour ce Grand Prix."

Le moteur Ferrari progresse aussi selon Steiner.

"Nous avons vu des progrès mais ils sont plus petits maintenant. Ce n’est pas comme il y a deux ans, où c’était facile de trouver des chevaux au début du développement de ces moteurs. Comme le reste, les moteurs évoluent maintenant par petites touches parce que c’est plus difficile de trouver des améliorations."

Pour financer ces développements, Haas F1 a évidemment besoin d’argent. Pourtant, alors que l’équipe a confirmé sa bonne santé en milieu de peloton lors de sa 2e saison en F1, la VF-17 n’arbore presque que le nom de Haas Automation, la maison-mère.

Lorsque Nextgen-Auto.com demande à Steiner si l’équipe peut maintenant attirer de nouveaux sponsors afin de croitre encore en 2018, il répond :

"Je ne sais pas, nous essayons toujours d’attirer des sponsors mais ce n’est pas un marché facile pour le moment. Ce qui est certain c’est que si vous montrez que vous travaillez dur et bien, que vous marquez des points, c’est plus facile. Mais cela reste difficile tout de même. Nous essayons."

Y a-t-il des pistes ? Une surprise ?

"Evidemment non sinon nous les aurions déjà dévoilées. Nous ne cachons rien. Quand vous cachez un sponsor, il n’y a pas d’argent ! Nous travaillons fort sur ce sujet mais il faut aussi avoir les bons sponsors."