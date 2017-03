Le week-end à Melbourne aura laissé une impression douce-amère chez Haas. Certes, Romain Grosjean a été capable de signer le 6e meilleur temps des qualifications… mais, alors qu’il s’était plutôt bien élancé, il a dû abandonner en raison d’une fuite d’eau. Kevin Magnussen, qui était parti en fond de grille, a lui totalement raté sa course. Il s’est accroché avec Marcus Ericsson au départ et n’a pas non plus vu le drapeau à damiers en raison d’une crevaison.

Gunther Steiner, le directeur de l’écurie, aurait préféré avoir un peu moins de performance et un peu plus de fiabilité…

« Nous savons que la voiture est bonne, avec Romain en particulier, c’était très positif. Il a perdu une place contre Massa au départ, mais il n’en était pas trop inquiet. Tout le monde pouvait voir que nous pouvions facilement garder les Toro Rosso derrière nous. Donc la voiture a de la vitesse, mais il s’agit de savoir combien d’opportunités telles que celles-ci nous pourrons saisir à l’avenir… Parce qu’avec un peloton si serré dans le milieu de grille, c’est une opportunité de points qui a été perdue. »

« C’est donc décevant, mais ça aurait pu être pire. Nous aurions pu être lents. Je pense qu’il est beaucoup plus facile de trouver de la fiabilité que de la vitesse. Il semble que nous ayons la vitesse, nous devons maintenant la trouver partout sur chaque piste pour nous assurer d’être plus constants que l’an dernier. Mais encore une fois, nous avons aussi besoin d’être fiable, parce que vous pouvez avoir la voiture la plus rapide… mais si vous cassez, vous n’aurez jamais un point. Pour le moment, il me tarde d’être à Shanghai pour oublier cette course. »

« Je pense que la voiture est assez bonne. Nous devons simplement la faire fonctionner dans la bonne fenêtre. Je pense que le niveau qu’a montré la voiture à Melbourne était le bon. Nous savons où tout le monde est. Vous pouvez gâcher un week-end en faisant de mauvais choix de réglages, mais en général, la voiture est là, nous avons un bon plan d’évolutions à apporter, donc mon impression est positive. »

Haas a néanmoins laissé échapper de bons points face à Toro Rosso et Force India, ce que Gunther Steiner n’est pas prêt d’oublier les prochains jours…

« C’est simplement que je suis ennuyé de cette opportunité manquée. C’était comme s’il avait été presque trop facile de la saisir. Finir 7e ou 8e était à portée de mains, mais nous devions simplement atteindre l’arrivée sans le moindre problème. »