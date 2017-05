Le nouveau patron de la F1, Chase Carey, estimait ces derniers jours qu’il aurait été mieux que Fernando Alonso soit à Monaco.

Le directeur de l’équipe Haas, Gunther Steiner, est d’accord pour dire que le gagnant dans l’histoire est l’IndyCar mais...

"Je pense que Fernando aide plus l’Indy que la Formule 1. Mais je ne vois pas de désavantage pour la F1 non plus" explique-t-il.

"Je pense que cela va être un cas unique, parce que, pour être honnête : pour quelle raison quelqu’un voudrait manquer Monaco ? Avec Fernando, c’est clair, on sait pourquoi il a fait cela, mais ce serait bien plus difficile pour un pilote d’IndyCar de faire ses preuves en Formule 1."

"Et disons que Lewis Hamilton veuille faire de même : demandez à Toto Wolff pour voir s’il serait d’accord" conclut-il.

Que Steiner se rassure, Hamilton ne semble pas parti pour rouler aux USA à en croire ses déclarations à Monaco.

"J’ai regardé les qualifications d’Alonso. Et franchement (il éclate de rire), Fernando, pour ses premières qualifications, réalise le cinquième temps (il rit encore). Qu’est-ce que cela dit sur l’Indy ?" lance Hamilton dans le quotidien L’Equipe.

"Je continue à rendre hommage au talent d’Alonso. Les grands pilotes, s’ils n’arrivent pas à gagner en F1, vont chercher la victoire ailleurs. Mais le voir signer le cinquième temps face à des pilotes qui font cela toute l’année, c’est (il cherche ses mots) ... intéressant."

"Vous le savez sûrement, je veux être différent. Je comprends cette envie des pilotes de tenter de suivre le chemin de Graham Hill, d’essayer de remporter cette triple couronne. Mais cela ne m’intéresse pas. Je ne veux pas faire la même chose. L’Indy ne m’excite pas. Pas plus que Le Mans. Mais je respecte."