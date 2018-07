Les nuages se font menaçants sur le Red Bull Ring au moment où la séance de trente minutes commence et les pilotes ne peuvent pas être sûrs de pouvoir profiter de leur run de fin de séance : ils se dépêchent donc de prendre la piste. Premier en piste, Norris est donc le premier à signer un chrono, mais le premier vrai temps de référence est signé par Maini en 1.15.458.

Cela améliore de tous les côtés et après les premiers tours lancés, c’est George Russell qui occupe la pole provisoire en 1.14.104. Son compatriote Aitken est le plus rapide dans le premier secteur, mais Russell poursuite sur sa bonne lancée et améliore encore son chrono : 1.13.932 est le nouveau chrono à battre.

Les voitures sont à présent toutes rentrées aux stands pour chausser des nouveaux pneus super tendres. Personne ne tente aujourd’hui de stratégie décalée et tous les pilotes reviennent ensemble en piste pour les dix dernières minutes.

Aitken est le premier à se rapprocher de Russell : voilà le pilote ART en deuxième position derrière son coéquipier... mais Russell frappe un grand coup en améliorant une nouvelle fois. Son temps d’1.13.574 est largement au-dessus des autres.

Mais les pilotes Carlin n’ont pas dit leur dernier mot et Norris et Sette Camara s’intercalent entre les deux pilotes ART. Russell ne se laisse pas impressionner et continue d’améliorer ! Sur son dernier tour chrono, il réalise un temps d’1.13.541 qui lui assure la pole position, d’autant plus que Norris sort trop large sur sa dernière tentative.

Pour la deuxième fois en deux semaines, Russell s’élancera donc demain de la pole position. Norris est deuxième devant son coéquipier Sette Camara. Aitken, Maini et Günther se suivent ensuite de très près. On retrouve Louis Delétraz en septième place devant Alex Albon et Nyck De Vries. Makino conclut ce top 10.