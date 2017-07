On atteint doucement la mi-saison en Formule 2 et Charles Leclerc est toujours aussi impressionnant : il est le seul poleman (au chrono) de cette saison ! En essais libres déjà ce matin, il avait montré sa vitesse sur le circuit autrichien, et cela s’est confirmé une nouvelle fois en qualifications.

En début de séance, le ciel était nuageux mais les températures chaudes. Alors que tous les pilotes s’élançaient en piste, Charles Leclerc calait et prenait du retard, permettant à De Vries de signer le premier temps de référence. Au terme des premiers tours sur le premier train de pneus, et après avoir changé de mains plusieurs fois, la première place revenait finalement (déjà) à Charles Leclerc sur sa PREMA.

Après la pause de mi-séance, les pilotes ont passé un train de pneus neuf et sont repartis à l’assaut du chrono. Ce sont d’abord les ART qui se sont illustrées, avec Albon (de retour de blessure) et Matsushita qui ont pris les commande. Puis Sette Camara et Leclerc ont repris la tête. Il ne restait alors que quelques minutes, Luca Ghiotto attaquait fort, mais il a perdu du temps dans le dernier secteur. Quant à son coéquipier Markelov, il s’est retrouvé englué dans le trafic.

En toute fin de séance, alors qu’il cherchait à déloger le Monégasque de la pole position, Sergio Sette Camara a terminé dans le gravier au virage 8. Avec son chrono d’1.13.396, Charles Leclerc prend la pole et les quatre points qui vont avec, augmentant encore son avance au championnat.

Quatre dixièmes derrière le Monégasque, Sette Camara signe une belle deuxième position, de peu devant l’autre PREMA, celle de Fuoco. Quatrième, Albon revient bien de blessure. Rowland partira cinquième devant Matsushita, De Vries et Ghiotto. Latifi s’élancera depuis la neuvième position, juste devant Norman Nato.