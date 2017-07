Lewis Hamilton a de nouveau signé le meilleur temps à Spielberg, lors des Libres 2, dans une séance mouvementée et disputée sous un ciel menaçant.

La pluie n’est finalement pas arrivée mais ce fut un festival de glissades et de sorties de piste pour presque tous les pilotes dont certains comme Max Verstappen, Fernando Alonso et Carlos Sainz ont endommagé leur fond plat et perdu de longues minutes dans les garages.

Le pilote Mercedes, qui a lui aussi souffert de quelques problèmes (aileron avant mal réglé) et de son moteur (bougie récalcitrante a priori), a finalement devancé de peu Sebastian Vettel.

Suivent Valtteri Bottas, les deux pilotes Red Bull Daniel Ricciardo et Max Verstappen, en moins de 4 dixièmes

Kimi Raikkonen est le 6e de la séance à près de 7 dixièmes.

Les meilleurs des autres ont été Magnussen, Alonso, Hulkenberg et Grosjean.