Le soleil est présent ce matin pour la course sprint de Formule 2. Suite à sa huitième place hier, Markelov est en pole et le Russe conserve l’avantage au premier virage. En revanche, à ses côtés, Boschung patine et ne parvient pas à s’élancer correctement, il est au ralenti alors que tout le peloton essaie de l’éviter. Malheureusement, en fond de grille, Marciello ne parvient pas à voir la Campos au milieu de la piste à temps et entre dans Boschung. L’Italien doit abandonner et la voiture de sécurité entre en piste.

Dans le même temps, Jeffri avait calé sur la grille, et Gelael part en tête à queue lors du premier tour. A l’entame du quatrième tour, la voiture de sécurité retourne aux stands et Markelov reste en tête. Leclerc double quant à lui King et s’attaque ensuite aux pilotes devant lui, mais il est surpris par un ralentissement et rentre dans son coéquipier Fuoco : le Monégasque leader du championnat doit abandonner.

Le système de voiture de sécurité virtuelle est mis en place pour deux tours, et lorsque la course reprend ses droits, Ghiotto - surpris par l’attaque de De Vries - accroche Malja, qui sort dans les graviers, puis passe par les stands faire vérifier sa voiture. Latifi reçoit une pénalité de 5 secondes pour être allé trop vite dans les stands.

En tête Markelov a creusé un écart de trois secondes qui reste stable, tandis qu’Albon est sous la pression de Rowland. Au 16è tour, Ghiotto dépasse Latifi pour la sixième place, alors que Boschung abandonne. Ghiotto poursuit sa remontée et double ensuite Jordan King. Neuvième, De Vries est sous investigation pour avoir doublé sous drapeaux jaunes, mais la situation sera examinée après la course.

Nous entrons maintenant dans les cinq derniers tours, et Rowland reste à une seconde seulement d’Albon mais il ne trouve pas l’ouverture. A l’inverse, Luca Ghiotto parvient à dépasser et prend à présent la quatrième place à Fuoco. Alors que De Vries vient de prendre la huitième place à Visoiu, le Roumain tente de reprendre sa place mais rate complètement son freinage et accroche le Néerlandais. Tous deux peuvent repartir, mais sont aux dernières places, avant de finalement abandonner aux stands.

Artem Markelov remporte la course qu’il a menée de bout en bout, sans jamais être inquiété. Alex Albon a pu résister jusqu’au bout à Rowland et signe son premier podium en F2. Ghiotto termine quatrième devant son compatriote Fuoco. King est classé sixième devant Nato, très bien revenu depuis le fond de la grille. Latifi, après ses cinq secondes de pénalité, prend le dernier point.