Après sa spectaculaire remontée du dernier tour hier, Artem Markelov se retrouve en pole aujourd’hui. Au départ donné sous voiture de sécurité, le Russe conserve l’avantage devant son équipier de chez Russian Time, Makino. Le Japonais est toutefois rapidement sous la menace de Sette Camara, tandis que Russell s’est débarrassé de son rival au championnat, Lando Norris, en le doublant dès le premier tour, puis en laissant Fuoco entre le pilote Carlin et lui.

Russell réussit ensuite à dépasser Albon, et Fuoco en profite pour s’infiltrer également. Le jeune pilote ART est très en forme puisqu’il s’empare de la troisième place face à Sette Camara dès le quatrième tour. Pendant ce temps, Norris essaie d’imiter Russell mais il ne parvient pas à doubler Albon.

En tête, Markelov décide d’élever la cadence et c’est trop rapide pour Makino qui ne parvient pas à le suivre. Le Japonais se fait dépasser par Russell qui va ensuite chercher à rattraper Markelov, mais le Russe s’est déjà construit une petite avance suffisante, qui va continuer de progressivement augmenter au fil des tours. Plus loin dans le peloton, Albon a un train de voitures derrière lui.

La lutte pour la troisième place fait rage, et c’est Sergio Sette Camara qui la gagne face à Makino. Le pilote Russian Time ne peut que s’incliner et il doit désormais se préoccuper de Fuoco dans ses rétroviseurs. L’Italien tente une manœuvre au virage 4, sans succès. Un tour plus tard, Fuoco prend la quatrième place.

La mi-course est passée et les pneus commencent à se dégrader. Norris parvient enfin à trouver l’ouverture sur Albon, mais le Thaïlandais reprend sa place deux tours plus tard, alors que l’Anglais est en difficultés et perd des positions. Derrière, Gelael et Delétraz entrent en contact et la PREMA est victime d’une crevaison.

Markelov remporte logiquement cette deuxième course. Deuxième, George Russell engrange des points importants : le voilà à présent leader du championnat avec dix points d’avance sur Norris, tandis que Markelov est troisième au championnat. Sette Camara complète le podium et ramène des points à Carlin. Fuoco finit quatrième, de peu devant Albon. Makino termine finalement sixième devant Ferrucci et Latifi.