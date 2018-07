Comme décidé hier, le départ est donné sous le régime de la voiture de sécurité afin d’éviter que trop de monoplaces calent au départ, suite aux problèmes récurrents de début de saison. Quand celle-ci s’efface, Russell conserve la première place, mais est sous la pression de Lando Norris. Le DRS n’est autorisé qu’à partir du troisième tour et Russell en profite pour prendre un peu de l’air.

De nombreuses batailles ont lieu derrière eux, et Delétraz passe Günther pour le gain de la cinquième place, après avoir déjà dépassé Maini. De Vries est quant à lui en bagarre avec Albon : il double le pilote DAMS au virage 9 et se lance à la poursuite de Maini, mais De Vries bloque ses roues et sort large.

Au sixième tour, Boschung doit abandonner sa monoplace en piste sur problème mécanique : la voiture de sécurité est déployée et presque tous les pilotes en profitent pour rentrer aux stands et changer de pneus. Seuls Maini, Gelael et Markelov ne s’arrêtent pas et se retrouvent logiquement devant. Sette Camara se retrouve lui bloqué aux stands derrière son équipier Norris et perd beaucoup de temps et de places.

La voiture de sécurité rentre dans la voie des stands et les batailles peuvent reprendre : Günther dépasse Delétraz et Sette Camara prend la neuvième position à Albon. Maini est le leader et signe le meilleur tour en course pendant que ses deux autres concurrents Gelael et Markelov sont en pleine lutte, ce qui leur fait perdre du temps. Finalement, Markelov passe Gelael au 14ème tour.

Les pilotes qui se sont arrêtés aux stands commencent à être plus rapides que les trois pilotes de tête : Russell réussit à passer Gelael alors que Norris a repris le meilleur tour en course. Günther, Delétraz et Aitken nous offrent du beau spectacle et c’est finalement Günther qui a le dernier mot en les passant tous les deux.

Malheureusement, la lutte entre Aitken et Delétraz tourne court : le Britannique a stoppé sa ART sur le tracé. Une nouvelle fois, la voiture de sécurité entre en action et l’avance de presque six secondes de Maini sur Markelov est réduite à néant.

Quand l’action peut reprendre avec le drapeau vert, Günther en profite pour doubler Norris et se place derrière Gelael, qui doit encore s’arrêter et qui a formé un petit train de voitures derrière lui. A l’avant de la course, Markelov prend la première place au virage 4.

Il y a de la bagarre à tous les étages quand Maini et Gelael s’arrêtent aux stands. Markelov continue encore pendant quarte tours supplémentaires. Evidemment tous ressortent loin des points. Déception pour Louis Delétraz qui doit abandonner aux stands. A deux tours du drapeau à damiers, Lando Norris prend la deuxième place à Roberto Merhi, qui se fera ensuite aussi doubler par Fuoco.

Les performances des pneus déclinent et cela profite à Markelov et ses pneus neufs : nous sommes dans le dernier tour et voilà le Russe qui débarque dans la lutte pour la dixième place. Il double trois voitures quasi simultanément et se retrouve neuvième ! A plus d’une seconde du huitième et de la pole pour la course de dimanche, la course est-elle finie ? Non ! Au tout dernier virage, Markelov s’empare de la huitième place au détriment de Fukuzumi !

George Russell s’impose devant son compatriote Lando Norris et Antonio Fuoco. Merhi doit finalement se contenter de la quatrième place, devant Albon et Sette Camara. Makino est septième et partagera demain la première ligne avec Markelov. Fukuzumi et Ferrucci ramassent les derniers points.