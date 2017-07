Depuis la fin de la séance de qualifications, la grille a changé, et de manière significative puisque c’est le haut du tableau qui est concerné. Sergio Sette Camara s’était distingué avec une très belle performance et une deuxième place, mais il s’est trouvé que le Brésilien avait moins que le litre d’essence minimum obligatoire à la fin de la séance. Il a donc été disqualifié et on se retrouve cet après-midi avec deux PREMA en première ligne puisque c’est Fuoco qui a hérité de la deuxième place.

Comme hier, la météo est chaude mais nuageuse sur Spielberg, et la procédure de départ démarre avec un léger retard. Alors que les pilotes s’élancent pour le tour de chauffe, la Rapax de De Vries refuse de démarrer correctement et le Néerlandais est poussé dans la voie des stands.

A l’extinction des feux, les PREMA gardent leur position, mais Rowland perd deux places, au profit de Matsushita et Latifi. A l’entame du sixième tour, Norman Nato est subitement très lent et est contraint à l’abandon sur problème mécanique. Le tour suivant, on assiste aux premiers arrêts aux stands, c’est notamment le cas de Latifi, qui avait vu son coéquipier Rowland lui revenir dessus.

Un tour plus tard, quand Ghiotto entre aux stands changer de pneus, il cale en plein milieu de l’allée des stands en repartant. Heureusement, aucune voiture n’arrive et son équipe parvient à le redémarrer. Avec ses nouveaux pneus, Rowland est l’homme le plus rapide en piste, et il double son coéquipier Latifi au 13è tour.

Après quelques tours où Rowland était très rapide et réduisait clairement l’écart avec les hommes de tête, l’écart se stabilise, puis les deux PREMA - qui ne se sont toujours pas arrêtées - se remettent à tourner plus vite que le Britannique. A plusieurs reprises, Charles Leclerc bloque ses roues mais il ne semble pas inquiété pour autant.

Alors qu’on attend que les hommes de tête sur leur stratégie différente s’arrêtent aux stands, il y a de grosses bagarres au milieu du peloton, impliquant notamment Canamasas. En tête, Leclerc a creusé un bon écart avec Fuoco, et justement l’Italien s’arrête aux stands à neuf tours du but. Quand il ressort, le pilote PREMA s’est fait doubler par Rowland.

Un tour plus tard, c’est au tour du leader Charles Leclerc de changer de pneus : il ressort largement devant ses concurrents. Matsushita est le dernier à s’arrêter aux stands. Avec ses nouveaux pneus, Fuoco dépasse Rowland alors que Leclerc reprend le meilleur tour en piste.

A quatre tours de la fin, Latifi dépasse son coéquipier Rowland pour le gain de la troisième place. A l’entame du 38è tour (sur 40), le Canadien s’attaque à Fuoco et réussit à prendre la deuxième place à l’Italien. Latifi est clairement l’homme le plus rapide en piste du moment et il va essayer de rattraper Leclerc. Les PREMA sont maintenant en difficulté avec leurs pneus et Fuoco est sous la menace de Rowland.

Le drapeau à damiers sauve les PREMA et Leclerc remporte la course, finalement "seulement" une seconde devant Latifi. Fuoco finit troisième pour son premier podium en F2, cinq dixièmes devant Rowland. Les ART d’Albon et Matsushita suivent. Boschung et Markelov sont septième et huitième et seront en première ligne demain. King et Gelael prennent les derniers points.