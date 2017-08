Contrairement à ce matin, la piste est mouillée cet après-midi pour la séance de qualifications, et ce sera la première fois que les F2 rouleront sous la pluie en qualifications cette saison. Il ne pleut plus au début de la séance et les pilotes se précipitent en piste, craignant que la pluie refasse son apparition.

Le premier chrono de référence est signé par Nyck De Vries en 2.25.126, vite battu de peu par Ghiotto, mais de plusieurs secondes par Leclerc ! Le Monégasque prend en effet les commandes avec un chrono de 2.22.582. Rowland parvient à limiter les dégâts et prend la deuxième place à une seconde "seulement" du pilote PREMA.

La pluie menace mais aucune goutte ne tombe du ciel et les pilotes en profitent pour améliorer continuellement leurs secteurs - mais pas forcément leur chrono sur la totalité du tour - sur une piste qui reste bien mouillée. Au bout de 12 minutes dans la séance, c’est Antonio Fuoco qui réussit à déloger son équipier de la première place, 188 millièmes plus rapide. Jordan King est le seul à être aux stands.

Nicholas Latifi bat brièvement les deux PREMA, mais Charles Leclerc reprend la pole provisoire en 2.20.979, à un quart d’heure du drapeau à damiers. Rowland parvient à s’approcher à cinq dixièmes de son rival pour le titre. Alors que la piste devient de moins en moins mouillée, de plus en plus de pilotes rentrent aux stands, mais pas Leclerc qui améliore encore d’un peu plus d’un dixième.

A dix minutes de la fin de la séance, quasiment tous les pilotes sont dans leur stand et Rowland confie à la radio qu’il n’a plus aucune adhérence à l’arrière avec ses pneus actuels. Ce n’est finalement que dans les toutes dernières minutes que tous les pilotes ressortent et tentent d’améliorer : malheureusement pour eux, la pluie revient sur une partie du circuit, tandis qu’une autre partie continue de s’assécher.

Latifi passe entre les gouttes pour battre son équipier Rowland et prendre la deuxième place. Markelov était en train de signer le meilleur premier secteur quand le drapeau rouge est de sortie : Sergio Sette Camara est parti en tête à queue et est arrêté sur la piste. Sa voiture semble en bon état mais le Brésilien ne peut la redémarrer.

Le chrono est arrêté alors qu’il reste 3 minutes 43. Au feu vert, il y a la queue dans la voie des stands pour repartir en piste effectuer une toute dernière tentative, excepté Sette Camara bien sûr. De Vries rapporte qu’il pleut de nouveau dans la ligne droite des stands. Leclerc parvient à améliorer son premier secteur alors que Rowland attaque autant qu’il peut et sort de la piste. Après un passage dans les graviers, il revient en piste mais a perdu tout espoir d’améliorer.

Les conditions de piste ont de toute façon empiré et personne ne peut réellement améliorer sur un tour en haut du classement : la pole position revient donc une nouvelle fois à Charles Leclerc ! Il devance les deux DAMS de Latifi et Rowland. Malja signe une belle quatrième place devant Fuoco et son nouvel équipier De Vries. Ghiotto est septième devant Merhi, Markelov et Albon.