C’est la rentrée, comme traditionnellement à Spa, et c’est sous un beau ciel bleu que s’élancent les 20 pilotes pour cette seule séance d’essais libres. A noter qu’il y a eu un échange de pilotes, puisque De Vries est passé chez Racing Engineering pour la fin de saison avec Malja, tandis que Delétraz a fait le chemin en sens inverse, rejoignant Rapax aux côtés de Merhi.

A peine les pilotes ont-ils réalisé leurs premiers tours chronos - les deux PREMA de Leclerc et Fuoco déjà en tête de la feuille des temps - que le leader du championnat est forcé de rentrer aux stands : de la fumée blanche s’échappe du cockpit de sa PREMA, c’est l’extincteur qui s’est déclenché.

Ayant terminé leurs premiers tours lancés, les autres pilotes rentrent également aux stands quelques minutes, pour peaufiner les réglages et certains tester un autre type de pneus. Quand ils ressortent en piste à une vingtaine de minutes de la fin de la séance, ce n’est plus pour améliorer et tester leur vitesse en qualifications, mais plutôt pour des simulations de course, et il n’y a donc aucune amélioration de chrono à signaler.

Bloqué aux stands, Leclerc reste en première position devant son coéquipier Fuoco. Rowland est troisième devant Markelov et Boschung. Après une dizaine de minutes passées en piste, certains pilotes retournent une dernière fois aux stands (comme Fuoco par exemple) alors que d’autres continuent leur long relai (à l’instar de Boschung).

Alors qu’il n’a jusque là accompli que six tours, Charles Leclerc a remis son casque et attend patiemment que sa voiture soit prête, mais ce ne sera finalement pas possible avant la fin de la séance.

Personne n’ayant tenté d’améliorer sur la fin de séance, l’ordre reste donc inchangé par rapport aux premiers tours de piste : Charles Leclerc termine la séance en tête avec seulement six tours, devant son coéquipier de chez PREMA, Antonio Fuoco. Troisième, Oliver Rowland devance Artem Markelov, Ralph Boschung et Norman Nato. Nyck De Vries est septième pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs, devant Gelael, Malja et Latifi.