Contrairement à hier, le soleil brille sur Spa ce matin pour la course de F2. Suite à leur disqualification, Leclerc et Rowland partent de la dernière ligne, juste derrière le malheureux Latifi, qui n’a pas pu prendre le départ de la deuxième position sur la grille hier.

Au départ, Sette Camara prend la tête en dépassant Norman Nato, puis c’est De Vries qui double le Français. Au fond, Leclerc et Rowland ont déjà gagné un grand nombre de places et ils s’amusent entre eux, se dépassant l’un l’autre à plusieurs reprises, avant que Leclerc ne prenne finalement clairement l’avantage.

Charles Leclerc se lance ensuite dans une remontée, doublant Ferrucci, Visoiu, Delétraz et Malja en un peu plus d’un tour à peine. Au sixième tour, voilà déjà le Monégasque dans les points, derrière son coéquipier Antonio Fuoco, qui partait sixième !

En tête, Sette Camara possède un peu plus d’une seconde d’avance sur De Vries, lui même plus de deux secondes devant Nato. Le Français fait en revanche un petit bouchon derrière lui, qui va jusqu’à Leclerc. A la fin du huitième tour, Fuoco réussit à passer Markelov, mais le Russe est coriace et il reprend l’avantage grâce au DRS un peu plus loin. Leclerc en profite également pour passer son coéquipier, qui n’oppose aucune résistance.

Nato s’est un peu détaché du groupe et le bouchon formé est maintenant derrière Merhi, quatrième. Leclerc continue de grappiller des places : il dépasse Markelov au onzième tour, vite imité par Fuoco derrière lui. Markelov explique d’ailleurs à la radio qu’il connaît des soucis avec son moteur. Un tour plus tard, Ghiotto se débarrasse de Merhi et prend la quatrième place. L’Espagnol sur sa Rapax semble une proie facile pour Charles Leclerc, mais Merhi résiste aux Combes et les deux sortent trop large. Le Monégasque double finalement l’Espagnol le tour suivant.

Nato et Ghiotto sont en lutte pour la troisième place et il reste quatre tours à Leclerc pour se rapprocher d’eux et espérer se mêler à la bagarre pour le podium. Déception pour Markelov qui est contraint à l’abandon : cela permet à Rowland de prendre la huitième place.

Au quinzième tour, Ghiotto dépasse Nato, juste avant que - derrière lui- Matsushita sorte de la piste dans l’Eau Rouge et explose sa ART dans les rangées de pneus. Le Japonais sort rapidement de sa voiture, même s’il semble boiter légèrement, et la voiture de sécurité est bien sûr déployée. Il ne reste que trois tours et la course se termine dans ces conditions.

Sette Camara décroche sa première victoire en Formule 2, devant Nyck De Vries et Luca Ghiotto. Norman Nato finit cinquième devant Charles Leclerc, qui nous aura offert des dépassements et du spectacle. Merhi est sixième devant Fuoco et Rowland - qui a lui aussi effectué beaucoup de dépassements - prend le dernier point.