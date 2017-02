Durant la pause hivernale, nous vous avions rapporté que les organisateurs du Grand Prix de Russie, à Sotchi, ont réussi à rassembler suffisamment de sponsors pour assurer les frais annuels sans engager de fonds publics.

A présent, il semblerait que le groupe financier lié à l’état russe, VTB, se soit assuré de devenir le sponsor titre du Grand Prix, moyennant 10 millions d’euros par an.

Cela a permis à la Russie de prolonger son contrat avec le Formula 1 Group.

"Des négociations ont été conduites et le contrat pour la course de Formule 1 en Russie a été prolongé jusqu’en 2025," affirme le vice-premier ministre Dimitri Kozak.

L’information n’a pas encore été confirmée par la gouvernance de la Formule 1.

Le promoteur pense maintenant à une course de nuit mais cela nécessiterait d’autres engagements financiers, plus importants, et une préparation de 6 mois minimum pour les travaux nécessaires à l’éclairage du circuit.