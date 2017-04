Avant la mise à l’écart de Bernie Ecclestone, Sotchi était l’un des circuits qui réfléchissaient à s’équiper de manière à accueillir une course nocturne supplémentaire au calendrier. Une hypothèse qui est aujourd’hui tombée aux oubliettes.

"Il y a une nouvelle équipe de management en Formule 1 maintenant et il y a des doutes quant à l’intérêt d’organiser un Grand Prix de Russie nocturne" a précisé l’adjoint du premier ministre russe, Dmitry Kozak. "L’aspect visuel est important pour les fans de sport autour du monde et la mer ainsi que la montagne sont très jolies à la télé dans les conditions actuelles".

Un passage à un événement nocturne ne mettrait plus en avant l’ancien parc olympique des jeux qui se sont tenus en 2014 : "La F1 donne une seconde vie à toutes les infrastructures olympiques qui ont été construites pour les Jeux Olympiques. C’est une chance supplémentaire d’utiliser l’héritage de ces Jeux".

"Nous avons regardé les images de Sotchi et tel que c’est maintenant, c’est fantastique. Nous pouvons voir le parc olympique, des paysages fantastiques et il n’y a aucune raison pour déplacer la course de nuit. Il n’y a aucune chance d’avoir une telle qualité de nuit".