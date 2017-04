Il fait toujours beau et assez chaud à Sotchi, au moment où sont lancés les essais libres 3 à 11h (12h en Russie).

Chez Haas, après les problèmes de freins d’hier, on a décidé de remettre les Brembo sur les monoplaces de Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Les Carbone Industrie ont posé quelques problèmes.

Chez Renault, on a brisé le couvre feu la nuit dernière afin de changer le châssis de Jolyon Palmer. Une casse de l’échappement hier a légèrement brûlé une partie de la coque de la RS17, ce qui a nécessité cette mesure de précaution.

Les premiers pilotes se lancent pour le traditionnel tour d’installation. Il faut attendre 8 minutes pour voir les premiers chronos : Esteban Ocon, en super tendres, signe un 1:38.373, battu par Perez en 1:38.305 puis par Kvyat en 1:38.207.

Les choses s’accélèrent avec les Red Bull, Ricciardo prenant le meilleur temps en 1:37.547 puis Verstappen en 1:37.495. Au bout d’un quart d’heure nous restons toutefois à 3 secondes des meilleurs temps d’hier.

Daniil Kvyat commet la première faute de cette séance avec un tête-à-queue, sans conséquence, au fond du circuit.

Ferrari lance ses pilotes en ultra tendres : Raikkonen prend largement le meilleur temps en 1:35.610, vite battu par Vettel en 1:34.933 avant la fin des 20 premières minutes d’essais. Bottas prend le 3e temps derrière Raikkonen, avant de battre son compatriote le tour d’après pour la 2e place.

Hamilton se contente du 4e temps alors qu’il reste 35 minutes dans cette séance. Il se relance et bat Vettel, en 1:34.828. Nous sommes maintenant à 7 dixièmes du temps de la Ferrari signé hier. Le Britannique est un dixième devant l’Allemand, alors que Bottas se rapproche à moins de 3 dixièmes de son équipier. Raikkonen est à 8 dixièmes et le duo Ricciardo / Verstappen à plus d’une seconde et deux dixièmes.

La mi-séance est largement passée quand Palmer s’élance enfin pour tenter un premier tour chrono. Mais quelque chose ne fonctionne pas à bord de sa RS17, le Britannique se plaint d’un manque de puissance et rentrer au ralenti. Il n’a pu faire que 4 tours pour le moment, avec son nouveau châssis.

Les Red Bull repartent à l’assaut du chrono à 25 minutes du drapeau à damier. Ricciardo se loupe dans son tour rapide mais pas Verstappen, qui déloge Raikkonen de sa 4e place et se rapproche à 6 dixièmes de la Mercedes de Lewis Hamilton. Le Hollandais a réussi à améliorer dans son 3e tour avec les ultra-tendres, ce qui devrait bousculer les stratégies d’utilisation des pneus lors des qualifications.

A 20 minutes de la fin, avec des gommes neuves, Bottas relance les débats avec le meilleur temps de la séance en 1:34.681. Hamilton surconduit un peu et n’arrive pas à améliorer.

Les Ferrari repartent elles aussi avec un nouveau train de pneus ultra-tendres. Raikkonen reprend le meilleur temps de la séance à Bottas en 1:34.338. Vettel fait encore mieux juste derrière en 1:34.001. Le record d’hier est à nouveau battu par l’Allemand alors qu’il reste 17 minutes dans cette séance.

Renault F1 décide de démonter à nouveau complètement la voiture de Palmer ! Ils ont moins de 2h30 avant le début des qualifications pour résoudre le problème.

Comme les autres pilotes, Vettel et Raikkonen poursuivent leurs efforts avec ces pneus qui se dégradent peu. Vettel manque de peu d’améliorer mais il se loupe dans le 3e secteur. Bottas attaque lui un 3e tour lancé (entrecoupé par un tour de relâche) et améliore en 1:34.364. Hamilton en fait de même et remonte un peu de son retard en 1:34.542. Il reste 4e. Les Red Bull sont larguées, à plus d’une seconde et demie alors qu’il reste 10 minutes.

La fin de séance est marquée par une coupure de moteur sur la Red Bull Renault de Daniel Ricciardo, mais l’Australien parvient à relancer son V6 et sa RB13. Il y a aussi de grosses plaintes à la radio de Romain Grosjean, sur le comportement de sa Haas VF-17. Il demande à ce que tout soit vérifié !

Avant les qualifications, Vettel et Raikkonen dominent donc les Mercedes de Bottas et Hamilton. Verstappen est 5e devant Massa, qui a réussi à placer sa Williams devant Hulkenberg et Ricciardo. Sainz et Magnussen complètent le top 10.