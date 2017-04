C’est sous une température ambiante de 22° que commence la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Russie, quatrième manche du championnat 2017 de F1.

Notons que Stoffel Vandoorne a cassé un autre moteur Honda ce matin et il faut tout remplacer sur sa voiture, ce qui lui coûtera 15 places sur la grille de départ de dimanche. Et pour couronner le tout, il ne devrait pas beaucoup tourner cet après-midi…

Quant au Russe Sergey Sirotkin, il se faisait une joie de disputer la première séance d’essais libres de son Grand Prix national au volant de la Force India de Nico Hulkenberg, mais son bonheur a été très bref puisqu’il n’a bouclé qu’un seul tour…

Les premiers pilotes s’élancent dès l’ouverture de la piste et c’est Kimi Raikkonen qui signe le premier chrono de référence en 1’36"842.

Ils sont ensuite plusieurs à se relayer en tête du classement : Vettel (1’36"524), Raikkonen (1’35"980) et Lewis Hamilton (1’35"752, 1’35"710).

Il reste un peu plus d’une heure avant le drapeau à damier lorsque les Ferrari se relancent avec les pneus ultra tendres et c’est Kimi Raikkonen qui tire le premier en 1’34"721 et 1’34"383, ce qui lui donne plus d’une seconde d’avance sur Hamilton et ses pneus super tendres.

Sebastian Vettel fait mieux que son équipier quelques instants plus tard en 1’34"120. Les Ferrari ont signé leur meilleur chrono lors de leur deuxième tour rapide et il faudra peut-être tenir compte de cela demain en qualification.

Personne ne parviendra à déloger les Ferrari des deux premières places du classement.

En fin de séance, les équipes travaillent surtout sur l’évaluation des différents pneumatiques pour préparer la course de dimanche.

Chez McLaren, Stoffel Vandoorne a réussi à faire quelques tours, mais ses chronos ne sont pas très flatteurs puisque le Belge est très nettement distancé par son équipier Fernando Alonso avant de revenir sur lui en fin de séance.

Chez Haas ça va mieux, mais à peine. Les pilotes se plaignent en effet d’une pédale de frein très longue et ensuite Romain Grosjean a des soucis avec son embrayage. Il a juste le temps de communiquer ses soucis à son équipe avant de partir à la faute (sans rien toucher) à 20 minutes de la fin.