Les essais libres 1 du Grand Prix de Russie se disputent sous le soleil, au moment où le feu vert est donné à 10h (11h à Sotchi).

Tout de suite, Sergey Sirotkin (qui remplace Nico Hulkenberg lors de cette L1) se lance en piste, devant Magnussen, Ericsson, Vandoorne, Raikkonen et Grosjean. Il est en effet l’heure de se lancer dans le premier tour de vérification. Les autres pilotes ne tardent pas à suivre.

Il faut attendre 10 minutes pour voir le premier temps, en tendres, de Valtteri Bottas, en 1:39.871. Mauvaise nouvelle 2 minutes plus tard pour Renault F1 : Sirotkin connait un problème technique dans son 2e tour et doit ranger sa voiture sur le côté.

L’équipe française tenter de faire repartir le Russe en lui expliquant comment redémarrer à l’aide du moteur électrique mais cela ne fonctionne pas. La RS17 est repoussée derrière les barrières par les commissaires, qui commençaient à s’impatienter.

Hamilton améliore le chrono de son équipier, en 1:39.558 alors que se dessine une toute première hiérarchie. A 10h25 les choses deviennent plus sérieuses avec un temps de Vettel en 1:38.709... vite effacé par Bottas, qui a chaussé les super tendres : 1:36.998. Hamilton prend le 2e temps, à 6 dixièmes de Bottas alors que Vettel se rapproche de Hamilton, avec un 3e temps en 1:37.726.

Au bout de 30 minutes, seuls 10 pilotes ont signé un temps, la piste est en effet encore très sale.

A 10h36, Bottas améliore en 1:36.119 et le calme revient sur la piste de Sotchi, au moment où les pilotes doivent rendre leur premier train de pneus à Pirelli.

Il faut attendre une vingtaine de minutes pour que les choses sérieuses reprennent avec un 3e temps pour Perez.... qui devient le 4e lorsque Kimi Raikkonen prend le meilleur temps à 30 minutes de la fin de la séance, en 1:36.074.

La séance est arrêtée à 11h05, le capot moteur de la Force India d’Ocon s’est envolé et un morceau traine sur piste. Le drapeau rouge ne dure que 5 minutes et la séance peut reprendre pour 20 minutes. Le top 10 est alors le suivant : Raikkonen, Bottas, Hamilton, Perez, Verstappen, Vettel, Massa, Ocon, Ricciardo et Magnussen.

Vettel s’attaque au meilleur temps mais il commet des erreurs dans son premier tour rapide. Il améliore dans le 2e et passe 4e. Il poursuit sur sa lancée mais part en tête-à-queue dans le virage n°15. Sans dommage pour l’Allemand. Ricciardo améliore son temps et se place 5e, derrière la Ferrari.

Peu de progressions dans les dernières minutes en tête de classement, à part pour Max Verstappen, qui réussi à prendre le 4e temps à Sebastian Vettel. Vandoorne se plaint d’un nouveau problème de moteur sur sa McLaren Honda. Décidément...

Kimi Raikkonen termine donc cette séance en tête devant Bottas, Hamilton, Verstappen, Vettel, Ricciardo, Perez, Massa, Stroll et Ocon.