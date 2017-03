Pour sa première qualification avec Haas, Kevin Magnussen peut certainement être déçu. Alors que son coéquipier, Romain Grosjean, a pris la 6e place, le Danois a échoué en Q1, au 17e rang. Il concède lui-même avoir commis deux erreurs consécutives qui l’ont privé d’une meilleure performance.

« Je suis parti au large au virage 12 lors de mes deux tours, et j’en suis vraiment ennuyé. La voiture répondait présente en qualification. Mon tour était assez bon jusqu’à ce que je sorte au large. Les deux fois, mon tour était bon. Je suis déçu. Nous aurions dû être bien plus haut sur la grille. Maintenant, je dois me battre dur en course. »

L’ancien pilote Renault peut au moins se satisfaire du niveau de compétitivité de son coéquipier.

« La bonne nouvelle, c’est que la voiture a l’air compétitive. Romain a réussi à passer en Q3, ce qui montre le potentiel de la voiture. Je suis assez sûr que j’aurais pu finir très près de lui si je ne m’étais pas manqué et si je n’étais pas parti au large. Je pense que j’étais simplement trop excité de rattraper mon retard après un début de week-end lent. J’ai repéré plusieurs endroits où je pouvais m’améliorer, et quand vous en êtes en qualifications, vous essayez d’améliorer toutes ces choses, et ce n’est pas optimal. Faire cela en essais libres, ç’aurait été sympathique, mais je me suis manqué en sortant de la piste par deux fois. »

« Par deux fois, ça s’est mal passé. La première fois, je suis passé à fond pour voir où était la limite, et je suis parti au large. La deuxième fois, j’ai demandé un peu plus d’aileron avant et je suis arrivé un peu plus lentement pour que ça se passe bien, mais ce ne fut pas le cas. »

« C’est très ennuyeux quand vous voyez à quel point la voiture est bonne. Je suis dégoûté de ne pas être plus haut et de ne pas m’avoir donné une meilleure chance. »