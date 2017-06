Ce jeudi matin, Dani Sordo a signé le meilleur temps du shakedown du Rallye d’Italie.

L’Espagnol se montrait deux dixièmes de seconde plus rapide que son équipier Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe) au terme des 4150 mètres de piste séparant Olmedo de Monte Baranta.

Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe) avait fixé le premier temps de référence lors du premier run avant que Juho Hänninen (Toyota Yaris) ne s’empare des commandes. L’Espagnol répliquait toutefois avec son troisième et dernier essai.

“Cette surface assez glissante différait du reste du rallye", confiait-il. "Nous avons tenté avec des pneus tendres puis avec des gommes dures. Les sensations étaient bonnes sur les deux composés. Ce n’est que le shakedown, mais c’est un peu un soulagement."

“Nous avons effectué quelques changements sur les amortisseurs, mais pas grand-chose d’énorme. Nos essais étaient bons et nous sommes confiants."

Avec un climat sec et des températures prévues au-delà des 30°C, Dani Sordo estimait que la gestion des pneumatiques sera prépondérante ce week-end.

“Les gommes tendres sont parfois trop tendres et les pneus durs parfois un peu trop durs. Avec la chaleur et le balayage incessant, nous aurons de plus en plus d’adhérence et cela affectera l’usure des pneus."

Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) complétait le podium grâce à son meilleur temps acquis lors de son quatrième passage.

Son jeune équipier Esapekka Lappi (Toyota Yaris) et le revenant Andreas Mikkelsen (Citroën C3) le suivaient. Le Norvégien en profitait pour effectuer sept passages et approfondir ses connaissances de la C3. Hayden Paddon (Hyundai i20 Coupe) se classait sixième.

Martin Prokop (Ford Fiesta RS WRC) n’effectuait qu’un seul run avant de sortir de la route et de finir posé sur une pierre. Une interruption de près d’une demi-heure était nécessaire pour dégager la voiture.

Les temps du shakedown :

1. Sordo / Marti (Hyundai i20 WRC) 2:31.8

2. Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) 2:32.0

3. Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC)

4. Mikkelsen / Jaeger (Citroën C3 WRC) 2:33.1

= Lappi / Ferm (Toyota Yaris WRC) 2:33.1

6. Paddon / Kennard (Hyundai i20 WRC) 2:33.2

7. Meeke / Nagle (Citroën C3 WRC) 2:33.6

8. Ogier / Ingrassia (Ford Fiesta WRC) 2:33.7

9. Hänninen / Lindstrom (Toyota Yaris WRC) 2:34.2

10. Østberg / Floene (Ford Fiesta WRC) 2:35.1

11. Breen / Martin (Citroën C3 WRC) 2:35.3

12. Evans / Barritt (Ford Fiesta WRC) 2:38.4