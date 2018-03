Exploitant sa position favorable sur les routes, Dani Sordo prenait la tête de l’épreuve vendredi soir. Vainqueur de trois spéciales, le pilote Hyundai Motorsport se classait finalement deuxième à 1’03’’6 de Sébastien Ogier, égalant ainsi son meilleur résultat en WRC depuis le RallyRACC Catalunya - Costa Daurada en octobre 2016.

« Nous avions un bon rythme ces dernières années au Mexique », confiait l’Espagnol, quatrième de l’épreuve en 2013 et en 2016. « J’avais donc bon espoir de me battre pour le podium ce week-end. Je suis très fier d’y être arrivé au terme d’un week-end difficile et intense. Cela n’a pas été de tout repos, j’ai même eu une petite frayeur en crevant à l’arrière droit dans la Power Stage. »

Dani Sordo deuxième, Andreas Mikkelsen quatrième et Thierry Neuville sixième, Hyundai possède désormais douze points d’avance en tête du championnat constructeurs.

« Nous sommes ravis de finir le week-end avec notre meilleur résultat au Mexique et une avance accrue au championnat », ajoutait Michel Nandan, directeur de l’équipe. « Dani et Carlos ont réalisé une performance solide et c’est formidable de les voir sur le podium. »