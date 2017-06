L’équipe Williams a vécu un changement majeur dans son organigramme durant l’intersaison puisque Paddy Lowe est arrivé dans l’équipe et a pris le rôle de directeur technique. Un atout non négligeable selon Rob Smedley, chargé du coté opérationnel de la structure.

"Paddy arrive avec une expérience de trente ans dans des équipes qui, si elles ne gagnaient pas, étaient en position de le faire" explique Smedley. "Nous calculions que nous avons à tous les deux 50 ans d’expérience, mais il en amène la majorité, 30 pour lui et 20 pour moi. Il collabore très bien avec tout le monde, il est très intelligent et il a énormément d’expérience dans le fait d’instaurer la culture du succès dans l’équipe. C’est une chose qu’il nous faut retrouver chez Williams, et pas seulement l’idée même de gagner".

"Quand vous embarquez 60 personnes 20 fois par an autour du monde, vous voulez gagner, mais il faut savoir comment procéder dans le temps et bien que l’on ne puisse pas mettre des délais précis, il faut savoir comment initier ces procédés et comment les dérouler pour qu’ils portent leurs fruits. La Formule 1 est faite de gains minimes que nous devons trouver mais il est très positif et amène un vent de nouveauté dans l’équipe".

Des gains qui ne sont pas toujours dérisoires quand on voit les bonnes journées d’essais disputées par Lance Stroll à Bakou. Smedley pense-t-il que les points acquis à Montréal ont déverrouillé quelque chose chez le jeune pilote ?

"C’est possible car la confiance est prédominante chez les jeunes pilotes. Une fois qu’ils en ont, ils rentrent dans un cercle vertueux et l’on s’est toujours dit qu’il était talentueux et que les progrès étaient présents même s’ils n’étaient pas toujours visible de l’extérieur. Le gars de l’autre côté du garage a 16 ans d’expérience et a raté un titre mondial pour un seul point, ce n’est pas n’importe qui".

"C’est l’un des pilotes les plus rapides et y être confronté toutes les semaines est difficile car ces F1 sont difficiles à piloter. Tout le monde peut en attester et il faut s’y acclimater car tout ce qu’ils ont fait avant, la F3 dans le cas de Lance, n’est rien face à la F1. Il faut donc s’attendre à ce que ça prenne du temps et il progresse depuis l’Australie. Comme je l’ai dit, tout n’est pas visible de l’extérieur mais nous avons vu clairement ces progrès au Canada" poursuit Smedley.

Il assure au passage que Lance Stroll est beaucoup plus serein ce week-end : "Il l’est de plus en plus, il est plus à l’aise au fur et à mesure des courses. Arriver dans le paddock à 18 ans dans la peau d’un débutant, c’est compliqué. Je n’aurais pas aimé être dans ce rôle en tant que jeune ingénieur et je pense que c’est encore pire pour un pilote car la pression est présente dans la voiture et en dehors. Plus il est à l’aise, plus il est confiant et avec cela, les résultats arrivent".