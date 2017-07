Sergey Sirotkin a pu piloter hier la Renault RS17, lors des essais libres 1 du Grand Prix d’Autriche.

Le Russe, qui officie en tant que 3e pilote pour l’équipe française, n’est pas le favori pour, éventuellement, remplacer Jolyon Palmer en 2018. Mais il veut croire en ses chances.

"Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui se disent, mais j’ai été très occupé ces deux derniers mois pour bien faire mon travail chez Renault F1. Je n’ai donc pas prêté attention à la situation. Pour être honnête, je ne sais pas si un baquet se rapproche ou non pour moi," dit-il à Spielberg.

"Ce que je sais c’est le travail que je dois faire, ce que l’équipe attend de moi. Je sais aussi ce que j’attends de l’équipe et nous travaillons donc ensemble. Nous verrons bien où cela nous mènera."

Lorsqu’on lui demande ses chances de devenir enfin titulaire en Formule 1 en 2018, Sirotkin reste prudent.

"C’est encore un peu trop tôt pour parler de l’avenir. Bien entendu, un baquet en Formule 1 c’est l’objectif final pour tous les pilotes. C’est ce vers quoi je me dirige, étape par étape. Je suis plus proche maintenant, nous allons bientôt entrer dans cette époque de l’année où il va falloir voir sérieusement ce qu’on va faire."

Sirotkin confie en plus à Nextgen-Auto.com qu’il prend beaucoup de plaisir avec ces nouvelles Formule 1.

"Pour être honnête, ces nouvelles F1 sont vraiment belles et bien plus sympas pour les fans. Elles sont aussi bien plus rapides. Vous appréciez vraiment ça au volant, vous êtes bien plus excité qu’avec les voitures des années précédentes. La seule chose qui manque, c’est plus de son avec ces moteurs."

"Ce n’est pas plus d’adrénaline, ça va juste plus vite. C’est plus direct, c’est comme ça que je préfère la Formule 1, comme les autres pilotes je suppose."