Après des essais productifs à Bahreïn, le troisième pilote et réserviste de Renault F1, Sergey Sirotkin, occupera la R.S.17 de Nico Hülkenberg pour les EL1 de Sotchi.

Il ne tient évidemment plus en place mais, avant de disputer les Libres 1, Sirotkin visitera aujourd’hui l’usine Renault de Volgogradskiy. Située au sud-est de Moscou, elle compte plus de 3000 employés pour une production annuelle dépassant 160 000 véhicules (Logan, Sandero, Duster, Fluence, Kaptur et Mégane).

Est-il juste de dire que vous êtes impatient d’être aux EL1 ?

Je les attends évidemment avec impatience ! Cette saison, j’ai jusqu’ici découvert qu’il n’était pas très facile d’être sur un circuit sans être dans la voiture. Regarder les autres pilotes en piste est assez frustrant, je veux aussi y être. J’apprends beaucoup avec l’équipe et c’est un processus positif et gratifiant, mais tout simplement pas autant que la compétition.

Comment se sont déroulés les tests de Bahreïn (photo) ?

Les essais de Bahreïn ont constitué une bonne première expérience avec la R.S.17. Les monoplaces sont vraiment rapides cette année, mais je me suis remis dans le rythme malgré six mois d’abstinence. C’était un programme complet et j’ai apprécié chaque seconde au volant, même s’il n’était pas des plus excitants pour le pilote. En fin de compte, je suis là pour faire ce que l’écurie me demande de faire. Ce sera mon approche pour les EL1. Si je dois faire des runs aéro, je le ferai. Si je dois faire une simulation de qualification en pneus ultra-tendres, je la ferai aussi !

Que pensez-vous du tracé ?

J’ai piloté à Sotchi l’an passé. Je connais donc bien ce qui m’attend. C’est un circuit moderne, intéressant en plusieurs aspects. De beaux Grands Prix y ont eu lieu. Le dernier secteur est le plus complexe. Après la ligne droite opposée, on y retrouve des zones de freinage difficiles où les virages s’enchaînent. Il est vraiment crucial de garder l’arrière sous contrôle dans cet enchaînement.

Est-ce bien d’être au volant à domicile ?

Je suis fier d’être un pilote russe. Évoluer devant des milliers de fans russes sera toujours un grand moment. Cela dit, je me contenterais d’être dans la voiture n’importe où ! Il y aura bien sûr beaucoup d’attention médiatique et la présence de nombreuses connaissances. C’est toujours sympathique, mais je vais être pleinement concentré en piste. Je suis là pour faire le meilleur travail possible et me focaliser sur l’ensemble du week-end, pas uniquement quand je serai dans le baquet en EL1.