Sergey Siroktin a pris du galon. A l’occasion de la présentation de la RS17 à Londres, le Russe a révélé qu’il serait le troisième pilote (et pilote de réserve) de Renault en 2017. Jusqu’à présent, Siroktin avait le statut de « pilote d’essais », mais avait pu rouler un vendredi matin dans son pays natal en 2016.

« Travailler ensemble l’an dernier a été une très bonne expérience pour nous, et avec cette base, je franchirai un palier avec ce nouveau rôle en 2017 » s’est félicité Sirotkin, 3e du dernier championnat GP2.

« Les EL1 feront partie de mon programme. Je sais que pour l’équipe, ces sessions sont un élément important pour la préparation de la course. Donc mon devoir sera de remplir tous ces objectifs, plutôt que de simplement essayer de signer le temps le plus rapide possible à n’importe quel moment. »

En disputant plusieurs séances d’essais libres, Sergey Sirotkin a l’opportunité de se montrer auprès des décideurs de l’écurie tricolore. Il aura sans nul doute dans le viseur des ambitions bien plus élevées pour 2018 : remplacer Jolyon Palmer comme second pilote de l’écurie. Le Russe ne le cache d’ailleurs pas…

« Je ne pense pas que je surprendrais tout le monde en disant que mon objectif principal, pour 2018, est de trouver un baquet en F1. J’y travaille. Je suis ici pour apprendre et être un atout pour l’équipe, et aussi pour montrer que je mérite d’avoir d’autres opportunités dans le futur. »

« Peu importe si j’apprends de Nico [Hulkenberg] ou de Jolyon [Palmer], ou de n’importe quelle autre situation. Il y a toujours beaucoup à apprendre dans cette vie. Si je passe un jour sans m’améliorer d’une certaine manière, alors, c’est une journée perdue. Je ne changerai jamais d’approche dans tout ce que je fais et bien sûr, j’espère apprendre quelque chose des deux pilotes titulaires et aussi de toute l’équipe ».